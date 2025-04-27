Туман, гроза и шквалистый ветер ожидаются в Тюмени

На юге Тюменской области 28 апреля ожидается потепление. Утром синоптики предупреждают о тумане, днем ожидается гроза с порывами ветра до 20 метров в секунду. Об это сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«На юге Тюменской области 28 апреля облачно с прояснениями. Утром местами ожидается туман, днем возможны грозы. Ночью +3, +8 градусов. Днем +17, +22, кратковременный дождь», — сообщается на сайте управления.
Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду. При грозах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Влажность воздуха — 96%.
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