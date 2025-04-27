27 апреля 2025
26 апреля 2025

Туман, гроза и шквалистый ветер ожидаются в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Утром в Тюмени ожидается туман
Утром в Тюмени ожидается туман Фото:

На юге Тюменской области 28 апреля ожидается потепление. Утром синоптики предупреждают о тумане, днем ожидается гроза с порывами ветра до 20 метров в секунду. Об это сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«На юге Тюменской области 28 апреля облачно с прояснениями. Утром местами ожидается туман, днем возможны грозы. Ночью +3, +8 градусов. Днем +17, +22, кратковременный дождь», — сообщается на сайте управления.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду. При грозах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Влажность воздуха — 96%.

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На юге Тюменской области 28 апреля ожидается потепление. Утром синоптики предупреждают о тумане, днем ожидается гроза с порывами ветра до 20 метров в секунду. Об это сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «На юге Тюменской области 28 апреля облачно с прояснениями. Утром местами ожидается туман, днем возможны грозы. Ночью +3, +8 градусов. Днем +17, +22, кратковременный дождь», — сообщается на сайте управления. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду. При грозах порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Влажность воздуха — 96%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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