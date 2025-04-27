27 апреля 2025

Аналитики раскрыли средний заработок вахтовиков в Пермском крае

Средняя заработная плата вахтовиков в Прикамье превысила 155 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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За месяц вахтами в Прикамье можно заработать свыше 150 тысяч рублей
За месяц вахтами в Прикамье можно заработать свыше 150 тысяч рублей Фото:

В среднем вахтовикам в Прикамье платят 155,5 тысячи рублей в месяц. Это чуть выше общероссийского показателя, отмечают аналитики HeadHunter.

«По итогам первого квартала 2025 года средняя зарплата вахтовиков в Пермском крае составила 155,5 тысячи рублей. В целом показатель по РФ — 154,5 тысячи рублей», — на исследование платформы ссылается «РБК-Пермь».

За первые три месяца в регионе на долю вахтовых вакансий пришлось 8% от всех заявленных. При этом лишь 4% пермяков готовы к вахтовому методу работы.

Ранее URA.RU рассказывало о самых высокооплачиваемых вакансиях для подростков в Перми. Молодежь может зарабатывать от 115 879 до 235 467 рублей в месяц. При этом усредненная зарплата в пермской провинции — 57 тысяч рублей.

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В среднем вахтовикам в Прикамье платят 155,5 тысячи рублей в месяц. Это чуть выше общероссийского показателя, отмечают аналитики HeadHunter. «По итогам первого квартала 2025 года средняя зарплата вахтовиков в Пермском крае составила 155,5 тысячи рублей. В целом показатель по РФ — 154,5 тысячи рублей», — на исследование платформы ссылается «РБК-Пермь». За первые три месяца в регионе на долю вахтовых вакансий пришлось 8% от всех заявленных. При этом лишь 4% пермяков готовы к вахтовому методу работы. Ранее URA.RU рассказывало о самых высокооплачиваемых вакансиях для подростков в Перми. Молодежь может зарабатывать от 115 879 до 235 467 рублей в месяц. При этом усредненная зарплата в пермской провинции — 57 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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