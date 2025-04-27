Житель Чусовского округа отправился кататься на лодке по Усьве и пропал

Где мужчина находится сейчас, никто не знает (архивное фото)
В Прикамье разыскивают 51-летнего Алексея Луценко. Мужчина сообщил близким, что решил покататься на лодке по реке. Больше он не выходил на связь, передает поисковой отряд «Регион59».
«Поиск Алексея Луценко, 51 год. Он утром 26 апреля 2025 года ушел из дома в поселке Сплавщиков по улице Центральной. Направлялся на Усьву, чтобы прокатиться на лодке. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале волонтеров.
Приметы мужчины: рост 164 см, среднее телосложение, волосы русые, голубые глаза. На нем была куртка цвета хаки, зеленые сапоги и шапка.
Волонтерам требуется помощь местных жителей в поиске пропавшего
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