27 апреля 2025

Житель Чусовского округа отправился кататься на лодке по Усьве и пропал

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Где мужчина находится сейчас, никто не знает (архивное фото)
Где мужчина находится сейчас, никто не знает (архивное фото) Фото:

В Прикамье разыскивают 51-летнего Алексея Луценко. Мужчина сообщил близким, что решил покататься на лодке по реке. Больше он не выходил на связь, передает поисковой отряд «Регион59».

«Поиск Алексея Луценко, 51 год. Он утром 26 апреля 2025 года ушел из дома в поселке Сплавщиков по улице Центральной. Направлялся на Усьву, чтобы прокатиться на лодке. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале волонтеров.

Приметы мужчины: рост 164 см, среднее телосложение, волосы русые, голубые глаза. На нем была куртка цвета хаки, зеленые сапоги и шапка.

Волонтерам требуется помощь местных жителей в поиске пропавшего
Волонтерам требуется помощь местных жителей в поиске пропавшего
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Прикамье разыскивают 51-летнего Алексея Луценко. Мужчина сообщил близким, что решил покататься на лодке по реке. Больше он не выходил на связь, передает поисковой отряд «Регион59». «Поиск Алексея Луценко, 51 год. Он утром 26 апреля 2025 года ушел из дома в поселке Сплавщиков по улице Центральной. Направлялся на Усьву, чтобы прокатиться на лодке. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале волонтеров. Приметы мужчины: рост 164 см, среднее телосложение, волосы русые, голубые глаза. На нем была куртка цвета хаки, зеленые сапоги и шапка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...