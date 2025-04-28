В России за ночь сбили 115 беспилотников

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новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ночь на 28 апреля украинская армия обстреляла 115-ю беспилотниками Брянскую, Курскую, Белгородскую области, акваторию Черного моря и Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Ночью над регионами РФ сбиты 115 БПЛА», — заявили в оборонном ведомстве. Так, в Брянской области сбили 102 дрона, в Курской — два, в Белгородской — один дрон. При этом над Крымом уничтожены девять БПЛА, а над Черным морем — один.
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