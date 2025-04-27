Суд решил судьбу свердловского экс-участкового, раскрывшего тайну могилы с тремя трупами. Фото

В Шале посадили экс-участкового Золотко, рассказавшего о могиле с тремя трупами

28 апреля 2025 в 09:42 Размер текста - 17 +

Юрий Золотко публично критиковал свое руководство Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела Шалинский райсуд Свердловской области приговорил к колонии бывшего участкового Юрия Золотко, который раскрыл тайну могилы с тремя трупами. Его признали виновным в превышении полномочий, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Золотко назначили четыре года в колонии общего режима. Кроме того, суд лишил его спецзвания — старший лейтенант полиции», — сказали в ведомстве. Как сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, по уголовному делу допрошены потерпевшие и ряд свидетелей, проведен обыск в жилище и осмотры предметов, проведены очные ставки, экспертизы. «Выявили и задокументировали противоправную деятельность бывшего участкового сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности свердловского главка МВД в ходе реализации оперативной информации. Обвиняемый был уволен из органов внутренних дел в ноябре 2022 года за проступок, порочащий честь силового ведомства. В 2023 году ему удалось восстановиться на службе, однако решением двух судебных инстанций его увольнение было признано законным», — добавил глава пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых. В 2023-м Золотко публично обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве тел в могиле. Следователи СКР, проведя проверку в ОВД, подтверждений его словам не нашли. После этого Юрий стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Его обвинили в избиении четырех мужчин, которых он задерживал, когда был силовиком. Золотко свою вину отрицает. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Юрий Золотко в суде Фото: предоставлено свердловской прокуратурой Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шалинский райсуд Свердловской области приговорил к колонии бывшего участкового Юрия Золотко, который раскрыл тайну могилы с тремя трупами. Его признали виновным в превышении полномочий, сообщили URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Золотко назначили четыре года в колонии общего режима. Кроме того, суд лишил его спецзвания — старший лейтенант полиции», — сказали в ведомстве. Как сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, по уголовному делу допрошены потерпевшие и ряд свидетелей, проведен обыск в жилище и осмотры предметов, проведены очные ставки, экспертизы. «Выявили и задокументировали противоправную деятельность бывшего участкового сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности свердловского главка МВД в ходе реализации оперативной информации. Обвиняемый был уволен из органов внутренних дел в ноябре 2022 года за проступок, порочащий честь силового ведомства. В 2023 году ему удалось восстановиться на службе, однако решением двух судебных инстанций его увольнение было признано законным», — добавил глава пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых. В 2023-м Золотко публично обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве тел в могиле. Следователи СКР, проведя проверку в ОВД, подтверждений его словам не нашли. После этого Юрий стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Его обвинили в избиении четырех мужчин, которых он задерживал, когда был силовиком. Золотко свою вину отрицает. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.