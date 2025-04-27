27 апреля 2025

В Перми на фоне снегопада взлетели цены на такси

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снег повысил цены на такси
Снег повысил цены на такси Фото:

В Перми утром 28 апреля взлетели цены на такси. Спрос на услугу вырос на фоне мощного снегопада, который накрыл город. Как сообщают читатели и корреспонденты URA.RU, стоимость поездок выросла в два-три раза.

«Обычно утром поездка до работы стоит от 170-180 рублей. Сегодня меньше, чем 460 не уехать было», — поделилась читательница агентства, едущая с Шоссе Космонавтов в центр. Корреспондент URA.RU также заметил изменения в ценнике: «Что тут скажешь — стандартная цена 250, сегодня приехал за 554 рубля».

О снегопаде в конце апреля синоптики предупреждали еще на прошлой неделе. Но сегодня в Перми заметно затруднено движение — машины двигаются медленно. Это однако не уберегло от мелких аварий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми утром 28 апреля взлетели цены на такси. Спрос на услугу вырос на фоне мощного снегопада, который накрыл город. Как сообщают читатели и корреспонденты URA.RU, стоимость поездок выросла в два-три раза. «Обычно утром поездка до работы стоит от 170-180 рублей. Сегодня меньше, чем 460 не уехать было», — поделилась читательница агентства, едущая с Шоссе Космонавтов в центр. Корреспондент URA.RU также заметил изменения в ценнике: «Что тут скажешь — стандартная цена 250, сегодня приехал за 554 рубля». О снегопаде в конце апреля синоптики предупреждали еще на прошлой неделе. Но сегодня в Перми заметно затруднено движение — машины двигаются медленно. Это однако не уберегло от мелких аварий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...