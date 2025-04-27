В Перми на фоне снегопада взлетели цены на такси

В Перми утром 28 апреля взлетели цены на такси. Спрос на услугу вырос на фоне мощного снегопада, который накрыл город. Как сообщают читатели и корреспонденты URA.RU, стоимость поездок выросла в два-три раза.
«Обычно утром поездка до работы стоит от 170-180 рублей. Сегодня меньше, чем 460 не уехать было», — поделилась читательница агентства, едущая с Шоссе Космонавтов в центр. Корреспондент URA.RU также заметил изменения в ценнике: «Что тут скажешь — стандартная цена 250, сегодня приехал за 554 рубля».
О снегопаде в конце апреля синоптики предупреждали еще на прошлой неделе. Но сегодня в Перми заметно затруднено движение — машины двигаются медленно. Это однако не уберегло от мелких аварий.
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