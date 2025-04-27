Афанасьев назвал 12 главных проблем Тюмени

Глава Тюмени Максим Афанасьев обозначил ключевые проблемы города, которые призван решить мастер-план развития. Список прозвучал на установочной встрече по разработке документа, передает с места корреспондент URA.RU.
«Мы создали рабочую группу, которая будет собирать информацию и оценивать промежуточные результаты. За пример взяли институт мастер-плана Москвы, чей опыт планируем перенимать. Надеюсь, что мастер-план станет выверенным документом», — передает корреспондент агентства слова Афанасьева.
По мнению главы города, в Тюмени существует 12 ключевых, препятствующих развитию проблем:
- неэффективно вовлеченные территории;
- отсутствие единого архитектурного стиля;
- архитектурная и функциональная неоднородность;
- бесструктурная градостроительная проработка;
- неэффективная улично-дорожная сеть;
- Тура не вовлечена в транспортную систему;
- отсутствует инфраструктура для СИМ;
- нехватка площадей для событий;
- низкое качестве зеленого фонда;
- не проработанный до конца туристический маршрут;
- устарелые общественные пространства;
- ветхое жилье ухудшает качество городской среды.
Афанасьев отмети, что мастер-план должен стать эффективным механизмом решения всех этих проблем. Как ранее рассказало URA.RU, разработка документа стартовала в марте.
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