27 апреля 2025

Афанасьев назвал 12 главных проблем Тюмени

Глава Тюмени Афанасьев: мастер-план поможет решить главные проблемы города
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Афанасьев уверен, что мастер-план станет панацеей для Тюмени
Афанасьев уверен, что мастер-план станет панацеей для Тюмени Фото:

Глава Тюмени Максим Афанасьев обозначил ключевые проблемы города, которые призван решить мастер-план развития. Список прозвучал на установочной встрече по разработке документа, передает с места корреспондент URA.RU.

«Мы создали рабочую группу, которая будет собирать информацию и оценивать промежуточные результаты. За пример взяли институт мастер-плана Москвы, чей опыт планируем перенимать. Надеюсь, что мастер-план станет выверенным документом», — передает корреспондент агентства слова Афанасьева.

По мнению главы города, в Тюмени существует 12 ключевых, препятствующих развитию проблем:

  • неэффективно вовлеченные территории;
  • отсутствие единого архитектурного стиля;
  • архитектурная и функциональная неоднородность;
  • бесструктурная градостроительная проработка;
  • неэффективная улично-дорожная сеть;
  • Тура не вовлечена в транспортную систему;
  • отсутствует инфраструктура для СИМ;
  • нехватка площадей для событий;
  • низкое качестве зеленого фонда;
  • не проработанный до конца туристический маршрут;
  • устарелые общественные пространства;
  • ветхое жилье ухудшает качество городской среды.

Афанасьев отмети, что мастер-план должен стать эффективным механизмом решения всех этих проблем. Как ранее рассказало URA.RU, разработка документа стартовала в марте.

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Глава Тюмени Максим Афанасьев обозначил ключевые проблемы города, которые призван решить мастер-план развития. Список прозвучал на установочной встрече по разработке документа, передает с места корреспондент URA.RU. «Мы создали рабочую группу, которая будет собирать информацию и оценивать промежуточные результаты. За пример взяли институт мастер-плана Москвы, чей опыт планируем перенимать. Надеюсь, что мастер-план станет выверенным документом», — передает корреспондент агентства слова Афанасьева. По мнению главы города, в Тюмени существует 12 ключевых, препятствующих развитию проблем: Афанасьев отмети, что мастер-план должен стать эффективным механизмом решения всех этих проблем. Как ранее рассказало URA.RU, разработка документа стартовала в марте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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