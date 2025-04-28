В ДНР уничтожили группу польских наемников

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Польские наемники в Дзержинске были хорошо экипированы, заявил один из военных ВС РФ
Польские наемники в Дзержинске были хорошо экипированы, заявил один из военных ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Донецкой Народной Республике в городе Дзержинск, предположительно, военные ВС РФ уничтожили группу наемников из Польши. Об этом сообщил российский штурмовик 51-й армии с позывным «Каскад».

«Ну, и слышали характерные вот такие украинско — „пшекськие“ выражения. Я думаю, что это были поляки, вот по тем отголоскам, которые мы слышали, речи, экипировке, манере работы», — заявил российский боец для РИА Новости. Он добавил, что иностранные военные не шли на контакт и были хорошо экипированы. 

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что число наемников в рядах ВСУ сократилось. При этом из-за значительных потерь на фронте армии Украины приходится брать новых бойцов без разбора, в том числе заключенных и инвалидов, передает 360.ru. 

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В Донецкой Народной Республике в городе Дзержинск, предположительно, военные ВС РФ уничтожили группу наемников из Польши. Об этом сообщил российский штурмовик 51-й армии с позывным «Каскад». «Ну, и слышали характерные вот такие украинско — „пшекськие“ выражения. Я думаю, что это были поляки, вот по тем отголоскам, которые мы слышали, речи, экипировке, манере работы», — заявил российский боец для РИА Новости. Он добавил, что иностранные военные не шли на контакт и были хорошо экипированы.  Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что число наемников в рядах ВСУ сократилось. При этом из-за значительных потерь на фронте армии Украины приходится брать новых бойцов без разбора, в том числе заключенных и инвалидов, передает 360.ru. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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