В Донецкой Народной Республике в городе Дзержинск, предположительно, военные ВС РФ уничтожили группу наемников из Польши. Об этом сообщил российский штурмовик 51-й армии с позывным «Каскад».
«Ну, и слышали характерные вот такие украинско — „пшекськие“ выражения. Я думаю, что это были поляки, вот по тем отголоскам, которые мы слышали, речи, экипировке, манере работы», — заявил российский боец для РИА Новости. Он добавил, что иностранные военные не шли на контакт и были хорошо экипированы.
Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что число наемников в рядах ВСУ сократилось. При этом из-за значительных потерь на фронте армии Украины приходится брать новых бойцов без разбора, в том числе заключенных и инвалидов, передает 360.ru.
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