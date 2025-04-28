Сотрудницу «Русского дома», задержанную в Киргизии, отпустили под домашний арест

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Сотрудницу «Русского дома», подозреваемую в наемничестве, отпустили под домашний арест
Сотрудницу «Русского дома», подозреваемую в наемничестве, отпустили под домашний арест Фото:

Сотрудницу «Русского дома» Наталью Секерину, задержанную в Киргизии якобы за вербовку наемников, отпустили под домашний арест вместе с другими фигурантами дела. Об этом сообщили в суде, пишет ТАСС.

Ранее сотрудники спецслужб Кыргызстана задержали Наталью Секерину по подозрению в вербовке наемников. По этому делу задержали еще четырех человек, в том числе сотрудника пресс-службы мэрии Оша Сергея Лапушкина.

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Сотрудницу «Русского дома» Наталью Секерину, задержанную в Киргизии якобы за вербовку наемников, отпустили под домашний арест вместе с другими фигурантами дела. Об этом сообщили в суде, пишет ТАСС. Ранее сотрудники спецслужб Кыргызстана задержали Наталью Секерину по подозрению в вербовке наемников. По этому делу задержали еще четырех человек, в том числе сотрудника пресс-службы мэрии Оша Сергея Лапушкина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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