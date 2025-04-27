На автодороге Челябинск-Новосибирск ночью водитель на иномарке насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«На 30 километре автодороги „Челябинск-Новосибирск“ в Красноармейском районе 28 апреля в 00:30 часов 37-летний водитель на „Шкода Октавия“ совершил наезд на мужчину (35-40 лет). Он переходил проезжую часть в неустановленном месте», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, рассказал Дмитрий Урюпов, начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Красноармейскому району. Обстоятельства ДТП выясняются.
Смертельное ДТП с двумя погибшими ранее произошло на дороге Сатка-Бакал. В аварии погиб 22-летний водитель автомобиля «Лада Калина» и его 18-летний пассажир.
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