27 апреля 2025

Пешехода насмерть сбили на трассе ночью в Челябинской области. Видео

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Водитель сбил пешехода в темноте (архивное фото)
Водитель сбил пешехода в темноте (архивное фото) Фото:

На автодороге Челябинск-Новосибирск ночью водитель на иномарке насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«На 30 километре автодороги „Челябинск-Новосибирск“ в Красноармейском районе 28 апреля в 00:30 часов 37-летний водитель на „Шкода Октавия“ совершил наезд на мужчину (35-40 лет). Он переходил проезжую часть в неустановленном месте», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, рассказал Дмитрий Урюпов, начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Красноармейскому району. Обстоятельства ДТП выясняются.

Смертельное ДТП с двумя погибшими ранее произошло на дороге Сатка-Бакал. В аварии погиб 22-летний водитель автомобиля «Лада Калина» и его 18-летний пассажир.

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На автодороге Челябинск-Новосибирск ночью водитель на иномарке насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции ГУ МВД России. «На 30 километре автодороги „Челябинск-Новосибирск“ в Красноармейском районе 28 апреля в 00:30 часов 37-летний водитель на „Шкода Октавия“ совершил наезд на мужчину (35-40 лет). Он переходил проезжую часть в неустановленном месте», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, рассказал Дмитрий Урюпов, начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Красноармейскому району. Обстоятельства ДТП выясняются. Смертельное ДТП с двумя погибшими ранее произошло на дороге Сатка-Бакал. В аварии погиб 22-летний водитель автомобиля «Лада Калина» и его 18-летний пассажир.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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