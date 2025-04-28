Синоптик рассказал о рекордных заморозках в Подмосковье

Синоптик Леус: в Подмосковье в конце апреля будут рекордные заморозки
© Служба новостей «URA.RU»
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В Подмосковье апрель заканчивается заморозками
В Подмосковье апрель заканчивается заморозками Фото:

В Московской области в конце апреля были зафиксированы рекордные заморозки до -5,9 градусов. Подобное станет последней волной похолодания в текущем месяце, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Последняя неделя апреля в столичном регионе началась рекордными заморозками. Так в Можайске минимальная температура воздуха сегодня составила -4,2 градуса», — написал Леус в своем telegram-канале. Он добавил, что это значение на 0,7 градусов ниже, чем прошлый рекорд, установленный в этот же день в 1971 году.

Также в городе Клин минувшей ночью столбик термометра показал -5,9 градусов. Такой низкой температуры 28 апреля в городе не наблюдалось, по меньшей мере, с начала XXI века. Согласно прогнозу Михаила Леуса, прошедшие заморозки станут последними в текущем месяце.

Ранее синоптик уже сообщал, что 28 апреля станет самым холодным днем месяца в Москве. Так, ожидаются самые сильные заморозки — температура опустится до нуля градусов. 

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В Московской области в конце апреля были зафиксированы рекордные заморозки до -5,9 градусов. Подобное станет последней волной похолодания в текущем месяце, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «Последняя неделя апреля в столичном регионе началась рекордными заморозками. Так в Можайске минимальная температура воздуха сегодня составила -4,2 градуса», — написал Леус в своем telegram-канале. Он добавил, что это значение на 0,7 градусов ниже, чем прошлый рекорд, установленный в этот же день в 1971 году. Также в городе Клин минувшей ночью столбик термометра показал -5,9 градусов. Такой низкой температуры 28 апреля в городе не наблюдалось, по меньшей мере, с начала XXI века. Согласно прогнозу Михаила Леуса, прошедшие заморозки станут последними в текущем месяце. Ранее синоптик уже сообщал, что 28 апреля станет самым холодным днем месяца в Москве. Так, ожидаются самые сильные заморозки — температура опустится до нуля градусов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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