Синоптик рассказал о рекордных заморозках в Подмосковье

В Московской области в конце апреля были зафиксированы рекордные заморозки до -5,9 градусов. Подобное станет последней волной похолодания в текущем месяце, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Последняя неделя апреля в столичном регионе началась рекордными заморозками. Так в Можайске минимальная температура воздуха сегодня составила -4,2 градуса», — написал Леус в своем telegram-канале. Он добавил, что это значение на 0,7 градусов ниже, чем прошлый рекорд, установленный в этот же день в 1971 году.
Также в городе Клин минувшей ночью столбик термометра показал -5,9 градусов. Такой низкой температуры 28 апреля в городе не наблюдалось, по меньшей мере, с начала XXI века. Согласно прогнозу Михаила Леуса, прошедшие заморозки станут последними в текущем месяце.
Ранее синоптик уже сообщал, что 28 апреля станет самым холодным днем месяца в Москве. Так, ожидаются самые сильные заморозки — температура опустится до нуля градусов.
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