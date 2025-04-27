27 апреля 2025

ФК «Тюмень» одержал победу над «Нефтехимиком» с минимальным счетом

ФК «Тюмень» одержал победу над «Нефтехимиком» со счетом 1:0
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ФК «Тюмень» победил команду «Нефтехимик»
ФК «Тюмень» победил команду «Нефтехимик» Фото:

Футбольный клуб «Тюмень» одержал победу над «Нефтехимиком» из Нижнекамска со счетом 1:0. Информация об этом указана на официальном сайте тюменского ФК. При этом, команда сибиряков остается в зоне вылета: за четыре тура до завершения чемпионата Первой лиги ФНЛ сезона 2024 — 2025 тюменцы с 26 очками находятся на 16 месте турнирной таблицы.

«Сибиряки много атаковали. И вполне могли несколько раз получить право на пенальти. Вот только судья матча Станислав Матвеев из Троицка решил никого не наказывать. Редкий случай — игра завершилась без желтых карточек. При этом многие футболисты покинули поле с окровавленными ногами. „Тюмень“ — „Нефтехимик“ (Нижнекамск) — 1:0», — сообщается на официальном сайте ФК «Тюмень».

Единственный гол был забит на последних минутах матча, его автором стал Данил Карпов, который не забивал с 2023 года. После победы над нижнекамцами тюменцы расположились на 16 месте турнирной таблицы. Следующий матч ФК «Тюмень» проведет на выезде 4 мая. Сибиряки сыграют с аутсайдером турнира, футбольным клубом «Сокол», который занимает последнее, 18 место.

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Футбольный клуб «Тюмень» одержал победу над «Нефтехимиком» из Нижнекамска со счетом 1:0. Информация об этом указана на официальном сайте тюменского ФК. При этом, команда сибиряков остается в зоне вылета: за четыре тура до завершения чемпионата Первой лиги ФНЛ сезона 2024 — 2025 тюменцы с 26 очками находятся на 16 месте турнирной таблицы. «Сибиряки много атаковали. И вполне могли несколько раз получить право на пенальти. Вот только судья матча Станислав Матвеев из Троицка решил никого не наказывать. Редкий случай — игра завершилась без желтых карточек. При этом многие футболисты покинули поле с окровавленными ногами. „Тюмень“ — „Нефтехимик“ (Нижнекамск) — 1:0», — сообщается на официальном сайте ФК «Тюмень». Единственный гол был забит на последних минутах матча, его автором стал Данил Карпов, который не забивал с 2023 года. После победы над нижнекамцами тюменцы расположились на 16 месте турнирной таблицы. Следующий матч ФК «Тюмень» проведет на выезде 4 мая. Сибиряки сыграют с аутсайдером турнира, футбольным клубом «Сокол», который занимает последнее, 18 место.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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