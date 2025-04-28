Путин поблагодарил бойцов КНДР, освобождавших Курскую область

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ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил северокорейских военных, которые помогали российским бойцам в освобождении Курской области от ВСУ. Также российский лидер лично выразил благодарность председателю КНДР Ким Чен Ыну, Об этом сообщили в Кремле.

«Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа и будет чтить корейских героев, отдавших жизнь за Россию», — передает сайт Кремля слова Путина. Он также отметил высокую подготовку бойцов из КНДР.

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Президент РФ Владимир Путин поблагодарил северокорейских военных, которые помогали российским бойцам в освобождении Курской области от ВСУ. Также российский лидер лично выразил благодарность председателю КНДР Ким Чен Ыну, Об этом сообщили в Кремле. «Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа и будет чтить корейских героев, отдавших жизнь за Россию», — передает сайт Кремля слова Путина. Он также отметил высокую подготовку бойцов из КНДР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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