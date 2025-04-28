Путин поблагодарил бойцов КНДР, освобождавших Курскую область

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новость из сюжетаВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил северокорейских военных, которые помогали российским бойцам в освобождении Курской области от ВСУ. Также российский лидер лично выразил благодарность председателю КНДР Ким Чен Ыну, Об этом сообщили в Кремле.
«Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа и будет чтить корейских героев, отдавших жизнь за Россию», — передает сайт Кремля слова Путина. Он также отметил высокую подготовку бойцов из КНДР.
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