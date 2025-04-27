Сыпь и язвы по всему телу: тюменку госпитализировали с сильнейшей аллергией

Жительницу Тюмени госпитализировали в больницу с сыпью и язвами по всему телу. Предварительный диагноз врачей — синдром Лайелла — наиболее тяжелый вариант аллергического дерматита. Об этом стало известно журналистам.
«Девушка проснулась среди ночи от жуткой боли и зуда на голове. У нее сильно распухли губы, на теле появились язвы. Температура поднялась до 39 градусов, девушка вызвала скорую помощь. Медики, по словам тюменки, поставили ей диагноз: синдром Лайелла — тяжелое аллергическое заболевание. Её забрали в больницу», — сообщают журналисты telegram-канала Shot.
Девушка также рассказала, что врачи выявили у нее еще одно заболевание — микоплазменную пневмонию. По версии тюменки, сыпь и язвы могли вызвать препараты парацетамол и ибупрофен, которые приняла девушка. В настоящий момент она находится в больнице.
В департаменте здравоохранения тюменской области сообщили, что не разглашают персональные данные пациента. Сведения о диагнозе также попадают под врачебную тайну.
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