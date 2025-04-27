27 апреля 2025

В Кургане выборы депутатов облдумы продлятся несколько дней

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы в Курганской области 14 сентября 2025 года растянутся на два или три дня
Выборы в Курганской области 14 сентября 2025 года растянутся на два или три дня Фото:
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Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

В Курганской области выборы депутатов областной думы пройдут в многодневном формате. Об этом сообщил председатель региональной избирательной комиссии Роман Скиндерев на заседании Совета руководителей представительных органов муниципальных округов.

«Сейчас идет обсуждение, будет голосование двухдневным или трехдневным. Ведется подготовка к сохранности бюллетеней, применению сейф-пакетов, организации видеонаблюдения. Также продолжаем работу с механизмом „Мобильный избиратель“ и проектом „ИнформУИК“», — передает слова Скиндерева пресс-служба избиркома в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что комиссия также подала заявку на проведение в регионе дистанционного электронного голосования.

В единый день голосования 14 сентября, помимо выборов депутатов Курганской областной думы восьмого созыва, пройдут кампании по выборам в Шадринскую городскую думу, думы Макушинского и Шумихинского муниципальных округов.

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В Курганской области выборы депутатов областной думы пройдут в многодневном формате. Об этом сообщил председатель региональной избирательной комиссии Роман Скиндерев на заседании Совета руководителей представительных органов муниципальных округов. «Сейчас идет обсуждение, будет голосование двухдневным или трехдневным. Ведется подготовка к сохранности бюллетеней, применению сейф-пакетов, организации видеонаблюдения. Также продолжаем работу с механизмом „Мобильный избиратель“ и проектом „ИнформУИК“», — передает слова Скиндерева пресс-служба избиркома в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что комиссия также подала заявку на проведение в регионе дистанционного электронного голосования. В единый день голосования 14 сентября, помимо выборов депутатов Курганской областной думы восьмого созыва, пройдут кампании по выборам в Шадринскую городскую думу, думы Макушинского и Шумихинского муниципальных округов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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