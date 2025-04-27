В Кургане выборы депутатов облдумы продлятся несколько дней

В Курганской области выборы депутатов областной думы пройдут в многодневном формате. Об этом сообщил председатель региональной избирательной комиссии Роман Скиндерев на заседании Совета руководителей представительных органов муниципальных округов.
«Сейчас идет обсуждение, будет голосование двухдневным или трехдневным. Ведется подготовка к сохранности бюллетеней, применению сейф-пакетов, организации видеонаблюдения. Также продолжаем работу с механизмом „Мобильный избиратель“ и проектом „ИнформУИК“», — передает слова Скиндерева пресс-служба избиркома в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Он добавил, что комиссия также подала заявку на проведение в регионе дистанционного электронного голосования.
В единый день голосования 14 сентября, помимо выборов депутатов Курганской областной думы восьмого созыва, пройдут кампании по выборам в Шадринскую городскую думу, думы Макушинского и Шумихинского муниципальных округов.
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