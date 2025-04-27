В СМИ появилась информация о том, что из-за снегопада в краевой столице происходит задержка вылета в Сочи. Рейс «Победы» был запланирован на 05:25, но перенесен на 11:30. Однако в пресс-службе пермского аэропорта URA.RU пояснили, что вылет задерживается исключительно из-за неблагоприятных погодных условий на курорте.
«Местный аэропорт не принимает судна. Также там задержаны вылеты в Пермь, Екатеринбург, Сургут, Санкт-Петербург, Новокузнецк. В „Большом Савино“ все работает в штатном режиме», — сообщили в аэропорту Перми.
URA.RU прямо сейчас ведет онлайн-трансляцию о мощном снегопаде в Перми. Он может продлиться несколько дней. Синоптики сообщают, что количество осадков составит от 20 мм до 35 мм. Ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение. Это вызвало пробки в городе и рост цен на такси.
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По данным на онлайн-табло пермского аэропорта, в 12:00 рейс Пермь—Сочи вылетел.
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