27 апреля 2025

Рейс Пермь—Сочи задерживается из-за непогоды на курорте. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Местный аэропорт не принимает судна
Местный аэропорт не принимает судна Фото:

В СМИ появилась информация о том, что из-за снегопада в краевой столице происходит задержка вылета в Сочи. Рейс «Победы» был запланирован на 05:25, но перенесен на 11:30. Однако в пресс-службе пермского аэропорта URA.RU пояснили, что вылет задерживается исключительно из-за неблагоприятных погодных условий на курорте.

«Местный аэропорт не принимает судна. Также там задержаны вылеты в Пермь, Екатеринбург, Сургут, Санкт-Петербург, Новокузнецк. В „Большом Савино“ все работает в штатном режиме», — сообщили в аэропорту Перми. 

URA.RU прямо сейчас ведет онлайн-трансляцию о мощном снегопаде в Перми. Он может продлиться несколько дней. Синоптики сообщают, что количество осадков составит от 20 мм до 35 мм. Ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение. Это вызвало пробки в городе и рост цен на такси. 

Обновлено: 

По данным на онлайн-табло пермского аэропорта, в 12:00 рейс Пермь—Сочи вылетел. 

В «Большом Савино» все работает в штатном режиме
В «Большом Савино» все работает в штатном режиме
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В СМИ появилась информация о том, что из-за снегопада в краевой столице происходит задержка вылета в Сочи. Рейс «Победы» был запланирован на 05:25, но перенесен на 11:30. Однако в пресс-службе пермского аэропорта URA.RU пояснили, что вылет задерживается исключительно из-за неблагоприятных погодных условий на курорте. «Местный аэропорт не принимает судна. Также там задержаны вылеты в Пермь, Екатеринбург, Сургут, Санкт-Петербург, Новокузнецк. В „Большом Савино“ все работает в штатном режиме», — сообщили в аэропорту Перми.  URA.RU прямо сейчас ведет онлайн-трансляцию о мощном снегопаде в Перми. Он может продлиться несколько дней. Синоптики сообщают, что количество осадков составит от 20 мм до 35 мм. Ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение. Это вызвало пробки в городе и рост цен на такси.  Обновлено:  По данным на онлайн-табло пермского аэропорта, в 12:00 рейс Пермь—Сочи вылетел. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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