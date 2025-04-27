27 апреля 2025

На Пермь обрушился мощный снегопад. Онлайн-трансляция

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Пермь неожиданно накрыл снегопад
Пермь неожиданно накрыл снегопад Фото:

09:10 На Пермь и край обрушился снегопад. По данным синоптиков, он может продлиться несколько дней. Синоптики сообщают, что количество осадков составит от 20 мм до 35 мм. Ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду.

09:12 Мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале сообщает, что снегоуборочная техника уже вышла на городские улицы. «Будьте аккуратны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. По возможности постарайтесь ограничить поездки на личном транспорте, если вы уже сменили резину на летнюю», — предупредил он горожан.

09:27 По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в Перми составляют шесть баллов. Движение на дорогах медленное, на некоторых участках уже произошли первые аварии.

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09:10 На Пермь и край обрушился снегопад. По данным синоптиков, он может продлиться несколько дней. Синоптики сообщают, что количество осадков составит от 20 мм до 35 мм. Ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. 09:12 Мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале сообщает, что снегоуборочная техника уже вышла на городские улицы. «Будьте аккуратны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. По возможности постарайтесь ограничить поездки на личном транспорте, если вы уже сменили резину на летнюю», — предупредил он горожан. 09:27 По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в Перми составляют шесть баллов. Движение на дорогах медленное, на некоторых участках уже произошли первые аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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