09:10 На Пермь и край обрушился снегопад. По данным синоптиков, он может продлиться несколько дней. Синоптики сообщают, что количество осадков составит от 20 мм до 35 мм. Ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду.
09:12 Мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале сообщает, что снегоуборочная техника уже вышла на городские улицы. «Будьте аккуратны на дорогах, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. По возможности постарайтесь ограничить поездки на личном транспорте, если вы уже сменили резину на летнюю», — предупредил он горожан.
09:27 По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки в Перми составляют шесть баллов. Движение на дорогах медленное, на некоторых участках уже произошли первые аварии.
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