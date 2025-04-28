Герои Великой Отечественной: семейные истории пермских политиков о подвигах на войне

Предки пермских политиков помогали ковать Победу в Войне на фронте и в тылу

28 апреля 2025 в 12:30 Размер текста - 17 +

Шествие «Бессмертного полка», Пермь, 2022 год Фото: Сергей Русанов, URA.RU Иван Махонин несколько раз был ранен и прожил до 90 лет Пресс-служба администрации губернатора Пермского края По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) более 80% жителей РФ подтвердили, что их предки принимали участие в Великой Отечественной войне. Пермские политики и чиновники — не исключение. Многие из них охотно делятся историями семейных фронтовых подвигов и бережно хранят боевые награды предков и пожелтевшие фотографии военных лет. Как родственники современных политиков региона помогали ковать Победу на фронте и в тылу — в материале URA.RU. Дед губернатора Махонина помогал освобождать Калининград Дед губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, родившийся в Шебекинском районе Белгородской области, ушел на фронт в 1941 году в звании рядового. Иван Яковлевич Махонин воевал в составе 190-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии. Сражался на Курском направлении, помогал освобождать Калининград. Несколько раз был ранен. Награжден медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны. Дожил до 90 лет. «Дедушка был справедливым и строгим человеком. Я надеюсь, что это тоже присутствует и во мне», — признается глава Прикамья. Предки экс-губернатора Решетникова ковали Победу на фронте и в тылу Максим Решетников ходит на шествие полка вместе с отцом Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников, участвуя в акции «Бессмертный полк», обычно идет в колонне с двумя портретами. Один несет сам, другой — отец Геннадий. Их предки, братья Илья Иванович и Николай Иванович Решетниковы помогали во время войны ковать Победу в тылу. Николай проработал всю войну на заводе имени Сталина (сейчас — «Пермские моторы») в должности шлифовщика. Жил в Верхних Муллах и на работу ходил пешком. На дорогу только в одну сторону уходило не менее двух часов. Илья Иванович был водителем. Его призвали в армию в 1940 году. Служил в частях связи. Всю войну прошел, был ранен». По словам Максима Решетникова, у него был еще один двоюродный дед — Виктор Иванович. Он был штурманом на «Пе-2» — пикирующем бомбардировщике. Прабабушка во время войны работала в военном госпитале. Дед спикера заксобрания Сухих защищал аэродром от налета вражеской авиации Владимир Кудрин погиб в 1942 году Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Пермского края Дед спикера заксобрания Прикамья Валерия Сухих, Владимир Александрович Кудрин, родился в 1905 году, в деревне Веснинской Вельского района Архангельской области. Оттуда же был призван на фронт. На войне он был сапером. Погиб 1 мая 1942 года в бою за Родину, верный воинской присяге, проявив героизм и мужество при налете на аэродром вражеской авиации. Похоронен в деревне Боярская Лоухского района в Карелии. Прадед мэра Соснина участвовал в боях за оборону Москвы Прадед главы Перми Эдуарда Соснина старший лейтенант Павел Иванович Чуканов прошел всю войну. Он родился в селе Ашап Ординского района. Был призван в Красную армию в рамках партийной мобилизации и участвовал в боях за оборону Москвы осенью 1941 года, где дважды получил тяжелые ранения. Домой вернулся в июне 1946 года. Награжден Орденом Красной Звезды и медалью за боевые заслуги. «В бою всегда находился на передовой и личным примером увлекал своих подчиненных на отличное выполнение боевого приказа», — говорится в наградных документах Павла Чуканова. Умер он в родном Ашапе в августе 1983 года, когда Эдуарду Соснину еще не исполнилось и трех лет. Родственники вспоминают, что Павел Иванович всегда был активным человеком и отличным семьянином — с прабабушкой у них было девять детей. Деды спикера гордумы Малютина ковали Победу на фронте и в тылу Фото предоставлено пресс-службой гордумы Перми Дед-танкист спикера Пермской гордумы Малютина Дед спикера гордумы Перми Дмитрия Малютина также прошел всю войну с первого дня. До июня 1941 года он работал трактористом, поэтому его призвали в первых рядах. Егор Никитич Малютин служил танкистом. Он был несколько раз ранен, получил контузии. Последнее ранение получил в мае 1944 года, почти год был на лечении в госпитале, а после этого вернулся к боевым задачам. Их подразделение гнали на Японию. Но пока они на железнодорожных платформах добирались на другой край страны, Япония капитулировала. Егор Никитич скончался в 1982 году, когда будущему спикеру пермской гордумы было 12 лет. Дмитрий Малютин запомнил его как организованного, глубоко верующего человека. Другой дед Малютина, Михаил Михайлович Матвеев, на фронт не призывался: он пригодился Родине в тылу. Всю войну он работал на угольной шахте. У Сергея Яшкина воевали оба деда Фото: Сергей Русанов © URA.RU Фронтовые подвиги предков депутата заксобрания Яшкина У Героя России и вице-спикера Законодательного собрания Пермского края Сергея Яшкина воевали оба деда: Яшкин Степан Тихонович и Брюхов Сергей Васильевич. Степан Тихонович воевал под Воронежем, погиб в 1942 году. Сергей Васильевич воевал в лыжных батальонах под Москвой, был тяжело ранен и продолжил службу в тяжелой артиллерии. «Мы достойны наших дедов, которые воевали с нацистами», — сказал Сергей Яшкин, поздравляя пермяков с Днем Победы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) более 80% жителей РФ подтвердили, что их предки принимали участие в Великой Отечественной войне. Пермские политики и чиновники — не исключение. Многие из них охотно делятся историями семейных фронтовых подвигов и бережно хранят боевые награды предков и пожелтевшие фотографии военных лет. Как родственники современных политиков региона помогали ковать Победу на фронте и в тылу — в материале URA.RU. Дед губернатора Махонина помогал освобождать Калининград Дед губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, родившийся в Шебекинском районе Белгородской области, ушел на фронт в 1941 году в звании рядового. Иван Яковлевич Махонин воевал в составе 190-го стрелкового полка 5-й стрелковой дивизии. Сражался на Курском направлении, помогал освобождать Калининград. Несколько раз был ранен. Награжден медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны. Дожил до 90 лет. «Дедушка был справедливым и строгим человеком. Я надеюсь, что это тоже присутствует и во мне», — признается глава Прикамья. Предки экс-губернатора Решетникова ковали Победу на фронте и в тылу Бывший губернатор Пермского края Максим Решетников, участвуя в акции «Бессмертный полк», обычно идет в колонне с двумя портретами. Один несет сам, другой — отец Геннадий. Их предки, братья Илья Иванович и Николай Иванович Решетниковы помогали во время войны ковать Победу в тылу. Николай проработал всю войну на заводе имени Сталина (сейчас — «Пермские моторы») в должности шлифовщика. Жил в Верхних Муллах и на работу ходил пешком. На дорогу только в одну сторону уходило не менее двух часов. Илья Иванович был водителем. Его призвали в армию в 1940 году. Служил в частях связи. Всю войну прошел, был ранен». По словам Максима Решетникова, у него был еще один двоюродный дед — Виктор Иванович. Он был штурманом на «Пе-2» — пикирующем бомбардировщике. Прабабушка во время войны работала в военном госпитале. Дед спикера заксобрания Сухих защищал аэродром от налета вражеской авиации Дед спикера заксобрания Прикамья Валерия Сухих, Владимир Александрович Кудрин, родился в 1905 году, в деревне Веснинской Вельского района Архангельской области. Оттуда же был призван на фронт. На войне он был сапером. Погиб 1 мая 1942 года в бою за Родину, верный воинской присяге, проявив героизм и мужество при налете на аэродром вражеской авиации. Похоронен в деревне Боярская Лоухского района в Карелии. Прадед мэра Соснина участвовал в боях за оборону Москвы Прадед главы Перми Эдуарда Соснина старший лейтенант Павел Иванович Чуканов прошел всю войну. Он родился в селе Ашап Ординского района. Был призван в Красную армию в рамках партийной мобилизации и участвовал в боях за оборону Москвы осенью 1941 года, где дважды получил тяжелые ранения. Домой вернулся в июне 1946 года. Награжден Орденом Красной Звезды и медалью за боевые заслуги. «В бою всегда находился на передовой и личным примером увлекал своих подчиненных на отличное выполнение боевого приказа», — говорится в наградных документах Павла Чуканова. Умер он в родном Ашапе в августе 1983 года, когда Эдуарду Соснину еще не исполнилось и трех лет. Родственники вспоминают, что Павел Иванович всегда был активным человеком и отличным семьянином — с прабабушкой у них было девять детей. Дед-танкист спикера Пермской гордумы Малютина Дед спикера гордумы Перми Дмитрия Малютина также прошел всю войну с первого дня. До июня 1941 года он работал трактористом, поэтому его призвали в первых рядах. Егор Никитич Малютин служил танкистом. Он был несколько раз ранен, получил контузии. Последнее ранение получил в мае 1944 года, почти год был на лечении в госпитале, а после этого вернулся к боевым задачам. Их подразделение гнали на Японию. Но пока они на железнодорожных платформах добирались на другой край страны, Япония капитулировала. Егор Никитич скончался в 1982 году, когда будущему спикеру пермской гордумы было 12 лет. Дмитрий Малютин запомнил его как организованного, глубоко верующего человека. Другой дед Малютина, Михаил Михайлович Матвеев, на фронт не призывался: он пригодился Родине в тылу. Всю войну он работал на угольной шахте. Фронтовые подвиги предков депутата заксобрания Яшкина У Героя России и вице-спикера Законодательного собрания Пермского края Сергея Яшкина воевали оба деда: Яшкин Степан Тихонович и Брюхов Сергей Васильевич. Степан Тихонович воевал под Воронежем, погиб в 1942 году. Сергей Васильевич воевал в лыжных батальонах под Москвой, был тяжело ранен и продолжил службу в тяжелой артиллерии. «Мы достойны наших дедов, которые воевали с нацистами», — сказал Сергей Яшкин, поздравляя пермяков с Днем Победы.