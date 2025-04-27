Трамвайный маршрут временно отменят в Екатеринбурге

Перестанет ходить маршрут №11
В Екатеринбурге 28 апреля на несколько часов отменят трамвайный маршрут №11 из-за коммунальной аварии на сети водопровода по улице Татищева. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
«Движение трамвая №11 со стороны ВИЗа в сторону улицы Водонасосной (Большой Конный полуостров) с 12:00 до 17:00 28 апреля будет закрыто», — пояснили там. На месте аварии будут вести раскопки.
Горожан призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам. «Заранее планируйте маршрут передвижения», — подчеркнули в «Водоканале».
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