27 апреля 2025

Трамвайный маршрут временно отменят в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Перестанет ходить маршрут №11
Перестанет ходить маршрут №11 Фото:

В Екатеринбурге 28 апреля на несколько часов отменят трамвайный маршрут №11 из-за коммунальной аварии на сети водопровода по улице Татищева. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Движение трамвая №11 со стороны ВИЗа в сторону улицы Водонасосной (Большой Конный полуостров) с 12:00 до 17:00 28 апреля будет закрыто», — пояснили там. На месте аварии будут вести раскопки.

Горожан призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам. «Заранее планируйте маршрут передвижения», — подчеркнули в «Водоканале».

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В Екатеринбурге 28 апреля на несколько часов отменят трамвайный маршрут №11 из-за коммунальной аварии на сети водопровода по улице Татищева. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «Движение трамвая №11 со стороны ВИЗа в сторону улицы Водонасосной (Большой Конный полуостров) с 12:00 до 17:00 28 апреля будет закрыто», — пояснили там. На месте аварии будут вести раскопки. Горожан призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам. «Заранее планируйте маршрут передвижения», — подчеркнули в «Водоканале».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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