Челябинцы потребовали отменить возможность парковать автомобили на мосту через реку Миасс по улице Кирова в районе областной филармонии. По мнению горожан, это мешает трафику, портит внешний вид города и угрожает безопасности людей. В городской госавтоинспекции ответили, что так парковаться в этом месте можно.
«Из моста по улице Кирова сделали парковку. Машины мешают трафику, особенно в часы пик, портят внешний вид», — рассказала Ольга в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Она отметила, что водители выходят из машины под колеса движущегося потока автомобилей и создают аварийные ситуации.
В пресс-службе госавтоинспекции Челябинска сообщили, что выехали на место по сообщению горожанки и выяснили, что так парковаться можно. На этом участке дороги нет запрещающих знаков.
«Нарушений правил дорожного движения не установлено, так как автомобили припаркованы до запрещающего знака 3.28 „Остановка запрещена“. Согласно ПДД остановка запрещается на железнодорожных переездах, в тоннелях, а также на эстакадах, мостах, путепроводах (если для движения в данном направлении имеется менее трех полос) и под ними», — уточнили в пресс-службе ведомства.
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