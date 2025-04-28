Мужчину, планировавшего взорвать главу завода ОПК Удмуртии, отправили в колонию

Россиянина, обвиняемого в террористической деятельности, приговорили к 18 годам колонии. Он планировал подорвать с помощью бомбы руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Удмуртии, сообщили в ЦОС ФСБ.
«Центральным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор гражданину России, 1990 года рождения, участнику запрещенной в Российской Федерации украинской террористической организации. Указанному лицу назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — говорится в заявлении службы, информацию передает РИА Новости.
При этом первые четыре года осужденный проведет в тюрьме. Кроме того, ему назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Как уточнили в ФСБ, приговор на данный момент не вступил в законную силу.
По информации спецслужб, подозреваемого задержали 16 ноября 2023 года в Ижевске, Удмуртская Республика. Следствие установило, что мужчина намеревался совершить террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства против руководителя одного из предприятий ОПК региона. После этого злоумышленник собирался через третьи страны выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. В ходе оперативных мероприятий сотрудники ФСБ изъяли у мужчины комплектующие для изготовления взрывного устройства, мобильный телефон с перепиской с украинскими боевиками, а также инструкции по изготовлению средств терроризма.
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