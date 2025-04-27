27 апреля 2025

«Защита русских — главная цель ЛДПР»: как прошел слет партии в Москве

Ямальские лидеры ЛДПР побывали на Слете партии в Подмосковье
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальские либерал-демократы на форуме в Москве
Ямальские либерал-демократы на форуме в Москве Фото:

Всероссийский слет ЛДПР в Подмосковье, который по традиции проводится в конце апреля, собрал сторонников партии со всей страны. К мероприятию присоединились либерал-демократы из ЯНАО: координатор Ямало-Ненецкого регионального отделения ЛДПР Андрей Кузнецов и руководитель фракции в Заксобрании ЯНАО Денис Садовников.

«Главная цель партии — защита русских. По заветам Владимира Вольфовича ЛДПР продолжает защищать русский мир и русских всегда и везде, независимо от проживания, статуса или этнического происхождения», — заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий

Последние три года ЛДПР сверяет часы с партийцами из регионов именно в апреле — незадолго до годовщины со дня рождения основателя партии Владимира Жириновского. В этом году ему бы исполнилось 79 лет. ЛДПР развивается под руководством Председателя партии Леонида Слуцкого, сегодня это — вторая политическая сила в стране. В 79-ю годовщину со дня рождения основателя ЛДПР Жириновского в Москве прошел митинг-концерт «Мы все — Русские!», на котором присутствовало больше 2000 человек, включая делегацию из Ямало-Ненецкого автономного округа. Там же Леонид Слуцкий дал старт избирательной кампании-2026.

«На Ямале поддерживают ЛДПР и помнят Жириновского. Мы помним его ярким, энергичным, харизматичным лидером. Нам очень не хватает его мудрых советов, острого ума и неповторимого чувства юмора. Память о Владимире Вольфовиче навсегда останется в наших сердцах», — отметил координатор ямальского регионального отделения ЛДПР Андрей Кузнецов.

Руководитель фракции в Заксобрании ЯНАО Денис Садовников добавил, что очень многие жители Ямало-Ненецкого автономного округа разделяют позицию ЛДПР и ее Председателя Леонида Слуцкого о защите России и Русского мира.

«Впереди нас ждут новые вызовы и возможности, и мы полны решимости работать на благо жителей Ямала. Уверен, что совместными усилиями сможем достичь поставленных целей и внести значимый вклад в развитие нашей страны», — подчеркнул Денис Садовников.

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Всероссийский слет ЛДПР в Подмосковье, который по традиции проводится в конце апреля, собрал сторонников партии со всей страны. К мероприятию присоединились либерал-демократы из ЯНАО: координатор Ямало-Ненецкого регионального отделения ЛДПР Андрей Кузнецов и руководитель фракции в Заксобрании ЯНАО Денис Садовников. «Главная цель партии — защита русских. По заветам Владимира Вольфовича ЛДПР продолжает защищать русский мир и русских всегда и везде, независимо от проживания, статуса или этнического происхождения», — заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.  Последние три года ЛДПР сверяет часы с партийцами из регионов именно в апреле — незадолго до годовщины со дня рождения основателя партии Владимира Жириновского. В этом году ему бы исполнилось 79 лет. ЛДПР развивается под руководством Председателя партии Леонида Слуцкого, сегодня это — вторая политическая сила в стране. В 79-ю годовщину со дня рождения основателя ЛДПР Жириновского в Москве прошел митинг-концерт «Мы все — Русские!», на котором присутствовало больше 2000 человек, включая делегацию из Ямало-Ненецкого автономного округа. Там же Леонид Слуцкий дал старт избирательной кампании-2026. «На Ямале поддерживают ЛДПР и помнят Жириновского. Мы помним его ярким, энергичным, харизматичным лидером. Нам очень не хватает его мудрых советов, острого ума и неповторимого чувства юмора. Память о Владимире Вольфовиче навсегда останется в наших сердцах», — отметил координатор ямальского регионального отделения ЛДПР Андрей Кузнецов. Руководитель фракции в Заксобрании ЯНАО Денис Садовников добавил, что очень многие жители Ямало-Ненецкого автономного округа разделяют позицию ЛДПР и ее Председателя Леонида Слуцкого о защите России и Русского мира. «Впереди нас ждут новые вызовы и возможности, и мы полны решимости работать на благо жителей Ямала. Уверен, что совместными усилиями сможем достичь поставленных целей и внести значимый вклад в развитие нашей страны», — подчеркнул Денис Садовников.
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