«Америка ушла»: Кулеба озвучил украинцам печальную правду о США

Украина больше не может полагаться на США даже в среднесрочной перспективе. С таким заявлением выступил бывший глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба в интервью YouTube-каналу «Говорит Великий Львов».
«Как ни грустно это признавать, Америка ушла. Мы не можем больше полагаться на Америку, ни сейчас ни в среднесрочной перспективе», — приводит слова Кулебы РИА Новости.
По его мнению, США не смогут вернуть доверие Киева даже после ухода с поста президента США Дональда Трампа. Экс-министр отметил, что Трамп изменился, теперь он не бизнесмен, а «мессия и революционер».
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