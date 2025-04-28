«Америка ушла»: Кулеба озвучил украинцам печальную правду о США

Кулеба: США утратили доверие Украины
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Кулеба уверен, что Украина не сможет полагаться на США даже после ухода Трампа
Кулеба уверен, что Украина не сможет полагаться на США даже после ухода Трампа Фото:

Украина больше не может полагаться на США даже в среднесрочной перспективе. С таким заявлением выступил бывший глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба в интервью YouTube-каналу «Говорит Великий Львов».

«Как ни грустно это признавать, Америка ушла. Мы не можем больше полагаться на Америку, ни сейчас ни в среднесрочной перспективе», — приводит слова Кулебы РИА Новости.

По его мнению, США не смогут вернуть доверие Киева даже после ухода с поста президента США Дональда Трампа. Экс-министр отметил, что Трамп изменился, теперь он не бизнесмен, а «мессия и революционер». 

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Украина больше не может полагаться на США даже в среднесрочной перспективе. С таким заявлением выступил бывший глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба в интервью YouTube-каналу «Говорит Великий Львов». «Как ни грустно это признавать, Америка ушла. Мы не можем больше полагаться на Америку, ни сейчас ни в среднесрочной перспективе», — приводит слова Кулебы РИА Новости. По его мнению, США не смогут вернуть доверие Киева даже после ухода с поста президента США Дональда Трампа. Экс-министр отметил, что Трамп изменился, теперь он не бизнесмен, а «мессия и революционер». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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