Арестован высокопоставленный полицейский пензенского УМВД

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Глава пензенского УМВД арестован за получение взяток
Глава пензенского УМВД арестован за получение взяток Фото:

В Пензе арестовали главу управления по вопросам миграции УМВД Игорь Мысяков. Предположительно, он брал взятки за легализацию иностранных граждан в России, сообщили следственные органы. 

«Арестован глава управления по вопросам миграции пензенского УМВД», — передает РИА Новости данные от следователей. Они считают, что мужчина легализовывал нахождение мигрантов в России, брав за это взятки. 

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В Пензе арестовали главу управления по вопросам миграции УМВД Игорь Мысяков. Предположительно, он брал взятки за легализацию иностранных граждан в России, сообщили следственные органы.  «Арестован глава управления по вопросам миграции пензенского УМВД», — передает РИА Новости данные от следователей. Они считают, что мужчина легализовывал нахождение мигрантов в России, брав за это взятки. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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