Арестован высокопоставленный полицейский пензенского УМВД

Глава пензенского УМВД арестован за получение взяток
В Пензе арестовали главу управления по вопросам миграции УМВД Игорь Мысяков. Предположительно, он брал взятки за легализацию иностранных граждан в России, сообщили следственные органы.
«Арестован глава управления по вопросам миграции пензенского УМВД», — передает РИА Новости данные от следователей. Они считают, что мужчина легализовывал нахождение мигрантов в России, брав за это взятки.
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