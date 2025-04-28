Как пройдет «Бессмертный полк» в свердловских «Городах трудовой доблести»

Впервые с 2022 года «Бессмертный полк» пройдет в очном формате, однако мероприятие запланировано лишь в четырех свердловских городах, которые удостоены звания «Города трудовой доблести». Как во время акции будут соблюдать меры безопасности и сколько человек ожидается — в материале URA.RU.
Екатеринбург
В акции «Бессмертный полк» поучаствует около 150 тысяч человек. Участники пройдут по улицам Царская, Толмачева, проспекту Ленина до перекрестка с улицами Хохрякова и Маршала Жукова. Со стороны Храма на Крови установят контрольно-пропускной пункт (КПП), где будут дежурить полицейские, медики, пожарные и волонтеры. По всему периметру установят металлические ограждения, а меры безопасности усилят.
Рядом с площадкой, где будет формироваться колонна, установят два медиаэкрана, чтобы участники смогли посмотреть в прямом эфире парад на площади 1905 года. Шествие начнется сразу после того, как пройдет парадный расчет.
С полуночи 9 мая до пяти утра 10 мая закроют движение в границах улиц Челюскинцев — Московская — Радищева — Добролюбова — Малышева — Пушкина — Ленина — Карла Либкнехта — Первомайская — Николая Никонова — переулка Красный.
Верхняя Пышма
Власти ждут более 5000 участников, всех соберут на парковке за ледовой ареной на перекрестке улицы Спицына и проспекта Успенского. Там организуют питьевой режим, будут работать медики, заходить нужно через рамки металлоискателей, их будет пять. Люди пройдут по Успенскому проспекту, по маршруту шествия расположатся три бригады скорой помощи.
Каменск-Уральский
Ожидается около 10 тысяч участников акции, которые с 12:00 пройдут 2,5 км по проспекту Победы — от памятника Героя Советского Союза Григория Кунавина до центральной площади, где установлена стела «Город трудовой доблести». На входе формирования колонны установят 13 рамок металлоискателей, весь день будет работать добровольная народная дружина «Русская община», МВД, Росгвардия и ОМОН.
Нижний Тагил
Колонна из 10 тысяч человек будет формироваться у КДК «Современник», «Бессмертный полк» пройдет по улице Ленина, мимо драматического театра, основной трибуны, закончится мероприятие на улице Вязовская. Появятся КПП, дополнительно организуют два входа для маломобильных граждан. На месте будут работать 50 волонтеров, 30 из них — дружинники. Также сотрудники полиции выделят четырех человек, которые оперативно будут пресекать нарушение правопорядка.
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