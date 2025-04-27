27 апреля 2025

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидаются очень сильные осадки. Они пройдут в виде мокрого снега и дождя
Ожидаются очень сильные осадки. Они пройдут в виде мокрого снега и дождя Фото:

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. Сильный снегопад затронет Губахинский, Гремячинский, Горнозаводский, Лысьвенский, Чусовской, Березовский, Кишертский, Суксунский, Кунгурский, Октябрьский, Ординский, Уинский, Чернушинский округа.

«Днем 28 апреля, ночью и утром 29 апреля местами ожидаются: очень сильные осадки. Они пройдут в виде мокрого снега и дождя. Также возможны сильные гололедные явления, отложение мокрого снега. Возможны обрывы ЛЭП, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение аварий на дорогах», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю. 

Там рекомендуют, избегать нахождение рядом с линиями электропередач, при авариях на сетях электроснабжения обесточивать все электроприборы. Кроме того, не рекомендуется приближаться к крышам домов, с которых вероятен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям. Водителям нужно соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений.

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В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. Сильный снегопад затронет Губахинский, Гремячинский, Горнозаводский, Лысьвенский, Чусовской, Березовский, Кишертский, Суксунский, Кунгурский, Октябрьский, Ординский, Уинский, Чернушинский округа. «Днем 28 апреля, ночью и утром 29 апреля местами ожидаются: очень сильные осадки. Они пройдут в виде мокрого снега и дождя. Также возможны сильные гололедные явления, отложение мокрого снега. Возможны обрывы ЛЭП, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение аварий на дорогах», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.  Там рекомендуют, избегать нахождение рядом с линиями электропередач, при авариях на сетях электроснабжения обесточивать все электроприборы. Кроме того, не рекомендуется приближаться к крышам домов, с которых вероятен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям. Водителям нужно соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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