В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. Сильный снегопад затронет Губахинский, Гремячинский, Горнозаводский, Лысьвенский, Чусовской, Березовский, Кишертский, Суксунский, Кунгурский, Октябрьский, Ординский, Уинский, Чернушинский округа.
«Днем 28 апреля, ночью и утром 29 апреля местами ожидаются: очень сильные осадки. Они пройдут в виде мокрого снега и дождя. Также возможны сильные гололедные явления, отложение мокрого снега. Возможны обрывы ЛЭП, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение аварий на дорогах», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Там рекомендуют, избегать нахождение рядом с линиями электропередач, при авариях на сетях электроснабжения обесточивать все электроприборы. Кроме того, не рекомендуется приближаться к крышам домов, с которых вероятен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям. Водителям нужно соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений.
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