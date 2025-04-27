27 апреля 2025

Зоопарк Челябинска будет работать в майские праздники. График

Зоопарк Челябинска будет работать в майские праздники
© Служба новостей «URA.RU»
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Зоопарк будет работать в режиме выходного дня
Зоопарк будет работать в режиме выходного дня Фото:

Челябинский зоопарк будет работать в майские праздники по режиму выходного дня. Об этом сообщили в telegram-канале организации.

«В праздничные дни с 1 мая по 4 мая и с 8 мая по 11 мая зоопарк будет работать по режиму выходного дня: с 10:00 до 20:00 касса на вход, гулять по территории можно до 21:00. Детский контактный зоопарк с 11:00 до 19:00 (касса на вход до 18:30)», — уточнили в зоопарке.

В челябинском зоопарке предупредили, что во время сильных осадков контактный зоопарк будет закрыт. Синоптики предупреждают, что в майские праздники возможные обильные дожди.

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Челябинский зоопарк будет работать в майские праздники по режиму выходного дня. Об этом сообщили в telegram-канале организации. «В праздничные дни с 1 мая по 4 мая и с 8 мая по 11 мая зоопарк будет работать по режиму выходного дня: с 10:00 до 20:00 касса на вход, гулять по территории можно до 21:00. Детский контактный зоопарк с 11:00 до 19:00 (касса на вход до 18:30)», — уточнили в зоопарке. В челябинском зоопарке предупредили, что во время сильных осадков контактный зоопарк будет закрыт. Синоптики предупреждают, что в майские праздники возможные обильные дожди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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