Зоопарк Челябинска будет работать в майские праздники

Челябинский зоопарк будет работать в майские праздники по режиму выходного дня. Об этом сообщили в telegram-канале организации.
«В праздничные дни с 1 мая по 4 мая и с 8 мая по 11 мая зоопарк будет работать по режиму выходного дня: с 10:00 до 20:00 касса на вход, гулять по территории можно до 21:00. Детский контактный зоопарк с 11:00 до 19:00 (касса на вход до 18:30)», — уточнили в зоопарке.
В челябинском зоопарке предупредили, что во время сильных осадков контактный зоопарк будет закрыт. Синоптики предупреждают, что в майские праздники возможные обильные дожди.
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