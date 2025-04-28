Тюменка украла почти миллион рублей из бюджета

Жительница Тюмени незаконно получила более 900 тысяч рублей в качестве налоговых вычетов. Деньги она получала в качестве компенсации за фиктивное лечение зубов, сообщает региональная прокуратура.
«Обвиняемая работала помощником директора в частной стоматологической клинике в Тюмени. Она сдавала в налоговую поддельные документы, которые якобы подтверждали факты дорогостоящего лечения зубов. По этим документам получала налоговые вычеты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что схему придумала директор клиники. Она подписывала поддельные договоры и акты об оказанных услугах. В настоящий момент обвинительное заключение в отношении помощницы директора утверждено. Заявлен иск о возмещении ущерба, женщине грозит до шести лет тюрьмы. Преследование директора клиники прекратили в связи с ее смертью.
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