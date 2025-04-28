Тюменка украла почти миллион рублей из бюджета

Жительница Тюмени получила незаконных налоговых вычетов на 900 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина получала компенсацию за несуществующее лечение зубов
Женщина получала компенсацию за несуществующее лечение зубов Фото:

Жительница Тюмени незаконно получила более 900 тысяч рублей в качестве налоговых вычетов. Деньги она получала в качестве компенсации за фиктивное лечение зубов, сообщает региональная прокуратура.

«Обвиняемая работала помощником директора в частной стоматологической клинике в Тюмени. Она сдавала в налоговую поддельные документы, которые якобы подтверждали факты дорогостоящего лечения зубов. По этим документам получала налоговые вычеты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что схему придумала директор клиники. Она подписывала поддельные договоры и акты об оказанных услугах. В настоящий момент обвинительное заключение в отношении помощницы директора утверждено. Заявлен иск о возмещении ущерба, женщине грозит до шести лет тюрьмы. Преследование директора клиники прекратили в связи с ее смертью.

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Жительница Тюмени незаконно получила более 900 тысяч рублей в качестве налоговых вычетов. Деньги она получала в качестве компенсации за фиктивное лечение зубов, сообщает региональная прокуратура. «Обвиняемая работала помощником директора в частной стоматологической клинике в Тюмени. Она сдавала в налоговую поддельные документы, которые якобы подтверждали факты дорогостоящего лечения зубов. По этим документам получала налоговые вычеты», — говорится в сообщении. Отмечается, что схему придумала директор клиники. Она подписывала поддельные договоры и акты об оказанных услугах. В настоящий момент обвинительное заключение в отношении помощницы директора утверждено. Заявлен иск о возмещении ущерба, женщине грозит до шести лет тюрьмы. Преследование директора клиники прекратили в связи с ее смертью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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