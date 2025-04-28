Песков раскрыл детали договора между КНДР и Россией

Привлечение северокорейских военных к операции по освобождению Курской области продемонстрировало результативность соглашения между Пхеньяном и Москвой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Участие военных КНДР в операции по освобождению Курской области показало эффективность договора двух стран», — заявил Песков в разговоре с корреспондентом URA.RU. Также, по его словам, в соответствии с заключенным договором РФ готова предоставить военную поддержку Северной Корее, если возникнет такая потребность.
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