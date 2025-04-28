Песков раскрыл детали договора между КНДР и Россией

Песков: Россия тоже окажет военную помощь КНДР при необходимости
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков рассказал о значимости участия военных Северной Кореи в боях под Курском
Песков рассказал о значимости участия военных Северной Кореи в боях под Курском Фото:
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Привлечение северокорейских военных к операции по освобождению Курской области продемонстрировало результативность соглашения между Пхеньяном и Москвой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Участие военных КНДР в операции по освобождению Курской области показало эффективность договора двух стран», — заявил Песков в разговоре с корреспондентом URA.RU. Также, по его словам, в соответствии с заключенным договором РФ готова предоставить военную поддержку Северной Корее, если возникнет такая потребность.

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Привлечение северокорейских военных к операции по освобождению Курской области продемонстрировало результативность соглашения между Пхеньяном и Москвой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.  «Участие военных КНДР в операции по освобождению Курской области показало эффективность договора двух стран», — заявил Песков в разговоре с корреспондентом URA.RU. Также, по его словам, в соответствии с заключенным договором РФ готова предоставить военную поддержку Северной Корее, если возникнет такая потребность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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