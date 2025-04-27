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Петербургский предприниматель поджег пункт выдачи заказов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Решается вопрос об избрании меры пресечения
Решается вопрос об избрании меры пресечения Фото:

В Петербурге предприниматель поджег пункт выдачи заказов маркетплейса. Мужчина был задержан. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«27 апреля в 04:43 в помещение пункта выдачи заказов маркетплейса, расположенное в доме 13 по Бородинской улице, проник неизвестный, который совершил поджог стеллажей с товарами, после чего скрылся», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, а предварительный ущерб оценивается более чем в 100 тысяч рублей. В результате инцидента товары были уничтожены, помещение получило повреждения.

По факту произошедшего полицейскими было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний неработающий житель Петербурга, ранее выставлявший товары на продажу через данный маркетплейс и конфликтовавший с сотрудниками пункта выдачи. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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В Петербурге предприниматель поджег пункт выдачи заказов маркетплейса. Мужчина был задержан. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. «27 апреля в 04:43 в помещение пункта выдачи заказов маркетплейса, расположенное в доме 13 по Бородинской улице, проник неизвестный, который совершил поджог стеллажей с товарами, после чего скрылся», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров, а предварительный ущерб оценивается более чем в 100 тысяч рублей. В результате инцидента товары были уничтожены, помещение получило повреждения. По факту произошедшего полицейскими было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 33-летний неработающий житель Петербурга, ранее выставлявший товары на продажу через данный маркетплейс и конфликтовавший с сотрудниками пункта выдачи. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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