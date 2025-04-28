Мэр пермского города Никита Федосеев собирается в отставку

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Ожидается, что ротация произойдет до конца мая 2025 года
Ожидается, что ротация произойдет до конца мая 2025 года Фото:

Мэр Лысьвенского округа (Пермский край) Никита Федосеев собирается в отставку. Ожидается, что ротация произойдет до конца мая 2025 года. 

«На должность заместителя главы Лысьвенского округа будет назначен экс-гендиректор ООО „РУ7“ Александр Пермяков. Его первый рабочий день — это 28 апреля. Ранее Александр Пермяков руководил также Лысьвенским заводом эмалированной посуды (ЛЗЭП)», — сообщает газета «Звезда» со ссылкой на источники.

Еще в конце 2024 года URA.RU сообщало о том, что краевые власти недовольны работой нынешнего главы Лысьвенского округа. Звучали разные фамилии сменщиков. Например, замглавы Губахи Дмитрий Хлыбов. Однако среди них был и Пермяков. Его якобы рекомендовал мэр Перми Эдуард Соснин, они — приятели. В итоге его кандидатура победила.

Как ожидается, после майских праздников Федосеев уйдет в отпуск, из которого не вернется. Пермяков станет «и.о.», а потом примет участие в конкурсе. Другой собеседник, близкий к краевым властям, уверяет, что точных сроков ротации нет. Поскольку необходимо сначала посмотреть на работу Пермякова. 

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Мэр Лысьвенского округа (Пермский край) Никита Федосеев собирается в отставку. Ожидается, что ротация произойдет до конца мая 2025 года.  «На должность заместителя главы Лысьвенского округа будет назначен экс-гендиректор ООО „РУ7“ Александр Пермяков. Его первый рабочий день — это 28 апреля. Ранее Александр Пермяков руководил также Лысьвенским заводом эмалированной посуды (ЛЗЭП)», — сообщает газета «Звезда» со ссылкой на источники. Еще в конце 2024 года URA.RU сообщало о том, что краевые власти недовольны работой нынешнего главы Лысьвенского округа. Звучали разные фамилии сменщиков. Например, замглавы Губахи Дмитрий Хлыбов. Однако среди них был и Пермяков. Его якобы рекомендовал мэр Перми Эдуард Соснин, они — приятели. В итоге его кандидатура победила. Как ожидается, после майских праздников Федосеев уйдет в отпуск, из которого не вернется. Пермяков станет «и.о.», а потом примет участие в конкурсе. Другой собеседник, близкий к краевым властям, уверяет, что точных сроков ротации нет. Поскольку необходимо сначала посмотреть на работу Пермякова. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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