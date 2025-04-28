Мэр пермского города Никита Федосеев собирается в отставку

Мэр Лысьвенского округа (Пермский край) Никита Федосеев собирается в отставку. Ожидается, что ротация произойдет до конца мая 2025 года.
«На должность заместителя главы Лысьвенского округа будет назначен экс-гендиректор ООО „РУ7“ Александр Пермяков. Его первый рабочий день — это 28 апреля. Ранее Александр Пермяков руководил также Лысьвенским заводом эмалированной посуды (ЛЗЭП)», — сообщает газета «Звезда» со ссылкой на источники.
Еще в конце 2024 года URA.RU сообщало о том, что краевые власти недовольны работой нынешнего главы Лысьвенского округа. Звучали разные фамилии сменщиков. Например, замглавы Губахи Дмитрий Хлыбов. Однако среди них был и Пермяков. Его якобы рекомендовал мэр Перми Эдуард Соснин, они — приятели. В итоге его кандидатура победила.
Как ожидается, после майских праздников Федосеев уйдет в отпуск, из которого не вернется. Пермяков станет «и.о.», а потом примет участие в конкурсе. Другой собеседник, близкий к краевым властям, уверяет, что точных сроков ротации нет. Поскольку необходимо сначала посмотреть на работу Пермякова.
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