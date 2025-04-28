Курганское УМВД депортирует нарушителя из Казахстана, который собирался на СВО

Гражданина Казахстана, который нарушил границу и заявлял в суде о желании пойти на СВО, депортируют из Курганской области. Этого добились представители УМВД региона. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Один из двух казахстанцев, пойманных на границе в вагоне с углем, будет депортирован после отбытия срока наказания», — рассказали источники. Мужчина, который заявлял о желании заключить контракт с Минобороны, вернется в Казахстан.
Информация нашла подтверждения в судебных материалах. УМВД региона подало иск о помещении осужденного гражданина Казахстана в центр временного содержания иностранных граждан. По окончании срока лишения свободы мигранта из-за нарушения границы, его пребывание в РФ было признано нежелательным. Мужчину было решено депортировать в Казахстан, откуда он прибыл в РФ.
Ранее URA.RU сообщало, что подельник казахстанца, с которым они вместе незаконно пересекли границу, ушел на СВО. Он подписал контракт с Минобороны РФ. О таком намерении оба казахстанца заявляли на суде, когда им выносили приговор за нарушение границы.
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