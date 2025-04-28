28 апреля 2025

Курганское УМВД депортирует нарушителя из Казахстана, который собирался на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганская полиция депортирует иностранца-нарушителя
Курганская полиция депортирует иностранца-нарушителя Фото:

Гражданина Казахстана, который нарушил границу и заявлял в суде о желании пойти на СВО, депортируют из Курганской области. Этого добились представители УМВД региона. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Один из двух казахстанцев, пойманных на границе в вагоне с углем, будет депортирован после отбытия срока наказания», — рассказали источники. Мужчина, который заявлял о желании заключить контракт с Минобороны, вернется в Казахстан.

Информация нашла подтверждения в судебных материалах. УМВД региона подало иск о помещении осужденного гражданина Казахстана в центр временного содержания иностранных граждан. По окончании срока лишения свободы мигранта из-за нарушения границы, его пребывание в РФ было признано нежелательным. Мужчину было решено депортировать в Казахстан, откуда он прибыл в РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что подельник казахстанца, с которым они вместе незаконно пересекли границу, ушел на СВО. Он подписал контракт с Минобороны РФ. О таком намерении оба казахстанца заявляли на суде, когда им выносили приговор за нарушение границы.

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Гражданина Казахстана, который нарушил границу и заявлял в суде о желании пойти на СВО, депортируют из Курганской области. Этого добились представители УМВД региона. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. «Один из двух казахстанцев, пойманных на границе в вагоне с углем, будет депортирован после отбытия срока наказания», — рассказали источники. Мужчина, который заявлял о желании заключить контракт с Минобороны, вернется в Казахстан. Информация нашла подтверждения в судебных материалах. УМВД региона подало иск о помещении осужденного гражданина Казахстана в центр временного содержания иностранных граждан. По окончании срока лишения свободы мигранта из-за нарушения границы, его пребывание в РФ было признано нежелательным. Мужчину было решено депортировать в Казахстан, откуда он прибыл в РФ. Ранее URA.RU сообщало, что подельник казахстанца, с которым они вместе незаконно пересекли границу, ушел на СВО. Он подписал контракт с Минобороны РФ. О таком намерении оба казахстанца заявляли на суде, когда им выносили приговор за нарушение границы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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