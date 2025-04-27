27 апреля 2025
26 апреля 2025

Когда школьники ХМАО будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ. График

Когда школьники ХМАО будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ
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График сдачи государственных экзаменов в ХМАО
График сдачи государственных экзаменов в ХМАО Фото:

В ХМАО основной период сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ) начнется 23 мая. А выпускники 9-х классов начнут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) 21 мая. Об этом сообщается в департаменте образования Югры.

Даты проведения ЕГЭ:

  • 23 мая — история, литература, химия;
  • 27 мая — математика
  • 30 мая — русский язык;
  • 2 июня — обществознание, физика;
  • 5 июня — иностранный язык (письменная часть), биология, география;
  • 10 и 11 июня — иностранный язык (устная часть), информатика.

Даты проведения ОГЭ:

  • 21 и 22 мая — иностранный язык
  • 26 мая — биология, информатика, обществознание, химия;
  • 29 мая — география, история, физика, химия;
  • 3 июня — математика;
  • 6 июня — география, информатика, обществознание;
  • 9 июня — русский язык;
  • 16 июня — биология, информатика, литература, физика.
График проведения государственных экзаменов
График проведения государственных экзаменов
Фото:

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В ХМАО основной период сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ) начнется 23 мая. А выпускники 9-х классов начнут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) 21 мая. Об этом сообщается в департаменте образования Югры. Даты проведения ЕГЭ: Даты проведения ОГЭ:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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