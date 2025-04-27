Когда школьники ХМАО будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ

График сдачи государственных экзаменов в ХМАО
В ХМАО основной период сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ) начнется 23 мая. А выпускники 9-х классов начнут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) 21 мая. Об этом сообщается в департаменте образования Югры.
Даты проведения ЕГЭ:
- 23 мая — история, литература, химия;
- 27 мая — математика
- 30 мая — русский язык;
- 2 июня — обществознание, физика;
- 5 июня — иностранный язык (письменная часть), биология, география;
- 10 и 11 июня — иностранный язык (устная часть), информатика.
Даты проведения ОГЭ:
- 21 и 22 мая — иностранный язык
- 26 мая — биология, информатика, обществознание, химия;
- 29 мая — география, история, физика, химия;
- 3 июня — математика;
- 6 июня — география, информатика, обществознание;
- 9 июня — русский язык;
- 16 июня — биология, информатика, литература, физика.
График проведения государственных экзаменов
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