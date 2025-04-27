27 апреля 2025

Челябинскую область накроют снег и заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночами температура достигнет шести градусов мороза
Ночами температура достигнет шести градусов мороза Фото:

В Челябинской области ночью 29 апреля ожидаются заморозки до шести градусов ниже нуля и снег. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«На 29 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, ночью в большинстве районов мокрый снег, снег, в горах до сильного. В отдельных районах метели, гололедные явления (гололед, гололедица, налипание мокрого снега на провода), местами сильные», — отметили синоптики

Метеорологи предупреждали о штормовом ветре и осадках, которые обрушатся на регион после обеда 28 апреля. В области днем 29 апреля ожидается 2-7 градусов тепла, ночью до шести градусов мороза. В Челябинске ночью 1-3 градуса ниже нуля, днем также всего 5-7 градусов тепла.

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В Челябинской области ночью 29 апреля ожидаются заморозки до шести градусов ниже нуля и снег. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «На 29 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, ночью в большинстве районов мокрый снег, снег, в горах до сильного. В отдельных районах метели, гололедные явления (гололед, гололедица, налипание мокрого снега на провода), местами сильные», — отметили синоптики Метеорологи предупреждали о штормовом ветре и осадках, которые обрушатся на регион после обеда 28 апреля. В области днем 29 апреля ожидается 2-7 градусов тепла, ночью до шести градусов мороза. В Челябинске ночью 1-3 градуса ниже нуля, днем также всего 5-7 градусов тепла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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