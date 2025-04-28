Снегопад в Перми прервал миграцию жаб

В Перми жабы прервали свою миграцию из леса в озеро. Из-за резкого похолодания и снегопада они вернулись в спячку. Об этом сообщили активисты «Жабьего патруля», которые ежегодно помогают земноводным перебраться через оживленную трассу к месту брачных игр.
«Жабки в такую погоду, конечно же, прекратили миграцию и, зарывшись в землю, залегли спать, укрывшись одеялками из прошлогодней листвы. Сегодня у жабьего патруля выходной», — говорится в группе патруля в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что активисты с началом сезона миграции жаб стали дежурить на их пути. Они переносят их через дорогу и парковку, спасая от автомобилей, а также помогают преодолеть забор, который преграждает путь к озеру.
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