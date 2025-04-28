Снегопад в Перми прервал миграцию жаб

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Земноводные вернулись ко сну
Земноводные вернулись ко сну Фото:

В Перми жабы прервали свою миграцию из леса в озеро. Из-за резкого похолодания и снегопада они вернулись в спячку. Об этом сообщили активисты «Жабьего патруля», которые ежегодно помогают земноводным перебраться через оживленную трассу к месту брачных игр.

«Жабки в такую погоду, конечно же, прекратили миграцию и, зарывшись в землю, залегли спать, укрывшись одеялками из прошлогодней листвы. Сегодня у жабьего патруля выходной», — говорится в группе патруля в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что активисты с началом сезона миграции жаб стали дежурить на их пути. Они переносят их через дорогу и парковку, спасая от автомобилей, а также помогают преодолеть забор, который преграждает путь к озеру.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми жабы прервали свою миграцию из леса в озеро. Из-за резкого похолодания и снегопада они вернулись в спячку. Об этом сообщили активисты «Жабьего патруля», которые ежегодно помогают земноводным перебраться через оживленную трассу к месту брачных игр. «Жабки в такую погоду, конечно же, прекратили миграцию и, зарывшись в землю, залегли спать, укрывшись одеялками из прошлогодней листвы. Сегодня у жабьего патруля выходной», — говорится в группе патруля в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что активисты с началом сезона миграции жаб стали дежурить на их пути. Они переносят их через дорогу и парковку, спасая от автомобилей, а также помогают преодолеть забор, который преграждает путь к озеру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...