В Шадринском округе (Курганская область) произошла авария с участием автомобиля ВАЗ-2112 и сибирской косули. Пострадал пассажир авто. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГАИ.
Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2112, двигался в сторону города Шадринска. На третьем километре автодороги Шадринск — Миасское он не учел безопасную скорость движения и допустил наезд на дикое животное — сибирскую косулю, после чего автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. В результате происшествия пострадал пассажир 1968 года рождения, находившийся на переднем пассажирском сидении. «Все обстоятельства и причины дорожного происшествия устанавливаются», — пишет ведомство.
Кроме того, с начала 2024 года в Курганской области произошло 76 наездов на животных, в результате которых пострадали люди. В трех случаях в результате дорожно-транспортных происшествий травмы получили четыре участника дорожного движения, инциденты зафиксированы на территории Каргапольского, Шадринского и Шумихинского округов.
В ведомстве подчеркивают, что подобные происшествия представляют особую опасность — животные могут внезапно выйти на проезжую часть, что лишает водителей возможности своевременно среагировать. Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим с учетом состояния дорожного полотна и погодных условий, а также быть максимально внимательными во время движения, особенно в местах вероятного появления диких животных.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в ДТП погибает больше диких животных, чем от браконьеров. В 2024 году в ДТП погибло 42 лося, а от незаконной охоты — 6 особей.
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