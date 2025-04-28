Госдеп США раскритиковал КНДР за участие в боях в Курской области

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США раскритиковали Северную Корею за отправку бойцов на помощь России
США раскритиковали Северную Корею за отправку бойцов на помощь России Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Северная Корея продляет конфликт на Украине своим участием в боях в Курской области, заявил представитель Госдепартамента. Ранее Пхеньян официально признал развертывание своих войск в России. 

«Третьи страны, такие как КНДР, которые продолжают конфликт на Украине, несут ответственность. Военное развертывание КНДР в России и любая поддержка, оказываемая Российской Федерацией КНДР взамен, должны быть прекращены», — приводит слова представителя Госдепартамента агентство Yonhap.

Ранее Россия и Северная Корея заявили, что военные КНДР помогли ВС РФ выбить ВСУ из Курской области. Российский президент Владимир Путин поблагодарил их за проявленное мужество. 

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Северная Корея продляет конфликт на Украине своим участием в боях в Курской области, заявил представитель Госдепартамента. Ранее Пхеньян официально признал развертывание своих войск в России.  «Третьи страны, такие как КНДР, которые продолжают конфликт на Украине, несут ответственность. Военное развертывание КНДР в России и любая поддержка, оказываемая Российской Федерацией КНДР взамен, должны быть прекращены», — приводит слова представителя Госдепартамента агентство Yonhap. Ранее Россия и Северная Корея заявили, что военные КНДР помогли ВС РФ выбить ВСУ из Курской области. Российский президент Владимир Путин поблагодарил их за проявленное мужество. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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