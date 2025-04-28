Госдеп США раскритиковал КНДР за участие в боях в Курской области

Северная Корея продляет конфликт на Украине своим участием в боях в Курской области, заявил представитель Госдепартамента. Ранее Пхеньян официально признал развертывание своих войск в России.
«Третьи страны, такие как КНДР, которые продолжают конфликт на Украине, несут ответственность. Военное развертывание КНДР в России и любая поддержка, оказываемая Российской Федерацией КНДР взамен, должны быть прекращены», — приводит слова представителя Госдепартамента агентство Yonhap.
Ранее Россия и Северная Корея заявили, что военные КНДР помогли ВС РФ выбить ВСУ из Курской области. Российский президент Владимир Путин поблагодарил их за проявленное мужество.
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