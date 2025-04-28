Суд отправил за решетку экс-замглавы Минцифры на девять лет

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Паршин обвиняется в получении взятки в размере 3,7 млн
Паршин обвиняется в получении взятки в размере 3,7 млн Фото:

Московский суд вынес приговор бывшему заместителю главы Минцифры Максиму Паршину, назначив ему девятилетний срок лишения свободы в колонии строгого режима по делу о получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд Москвы приговорил экс-замглавы Минцифры Максима Паршина к 9 годам колонии строгого режима за получение взятки», — передает агентство. Кроме того, предприниматель Александр Моносов, проходивший по делу о передаче взятки Паршину, приговорен судом к 8,5 годам лишения свободы в колонии.

Сумма взятки составила 3,7 миллиона рублей. Кроме того, на экс-замглавы Минцифры наложили штраф в размере 315 миллионов рублей.

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Московский суд вынес приговор бывшему заместителю главы Минцифры Максиму Паршину, назначив ему девятилетний срок лишения свободы в колонии строгого режима по делу о получении взятки. Об этом сообщает ТАСС. «Суд Москвы приговорил экс-замглавы Минцифры Максима Паршина к 9 годам колонии строгого режима за получение взятки», — передает агентство. Кроме того, предприниматель Александр Моносов, проходивший по делу о передаче взятки Паршину, приговорен судом к 8,5 годам лишения свободы в колонии. Сумма взятки составила 3,7 миллиона рублей. Кроме того, на экс-замглавы Минцифры наложили штраф в размере 315 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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