Суд отправил за решетку экс-замглавы Минцифры на девять лет

Московский суд вынес приговор бывшему заместителю главы Минцифры Максиму Паршину, назначив ему девятилетний срок лишения свободы в колонии строгого режима по делу о получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.
«Суд Москвы приговорил экс-замглавы Минцифры Максима Паршина к 9 годам колонии строгого режима за получение взятки», — передает агентство. Кроме того, предприниматель Александр Моносов, проходивший по делу о передаче взятки Паршину, приговорен судом к 8,5 годам лишения свободы в колонии.
Сумма взятки составила 3,7 миллиона рублей. Кроме того, на экс-замглавы Минцифры наложили штраф в размере 315 миллионов рублей.
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