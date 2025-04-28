Тюменцы останутся без бесплатного радио и ТВ

Профилактика телерадиовещания назначена в Тюменской области на 29 и 30 апреля
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Временное отключение телерадиовещания позволит провести профилактику оборудования
Временное отключение телерадиовещания позволит провести профилактику оборудования Фото:

В Тюмени 29 и 30 апреля планируют на время прекратить теле- и радиовещание. Информация размещена на сайте РТРС.

«29 и 30 апреля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в Тюмени. Функционировать не будут радиостанции ТВ-каналы», — отмечено в сообщении.

Отмечается, что в эти периоды будут проводиться профилактические работы, требующие отключения от эфира. Работы проведут 29 апреля с 09:00 до 15:00 в Масали, а 30 апреля с 09:00 до 15:00 в Большом Сорокино.

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В Тюмени 29 и 30 апреля планируют на время прекратить теле- и радиовещание. Информация размещена на сайте РТРС. «29 и 30 апреля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в Тюмени. Функционировать не будут радиостанции ТВ-каналы», — отмечено в сообщении. Отмечается, что в эти периоды будут проводиться профилактические работы, требующие отключения от эфира. Работы проведут 29 апреля с 09:00 до 15:00 в Масали, а 30 апреля с 09:00 до 15:00 в Большом Сорокино.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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