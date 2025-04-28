Тюменцы останутся без бесплатного радио и ТВ

Временное отключение телерадиовещания позволит провести профилактику оборудования
В Тюмени 29 и 30 апреля планируют на время прекратить теле- и радиовещание. Информация размещена на сайте РТРС.
«29 и 30 апреля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в Тюмени. Функционировать не будут радиостанции ТВ-каналы», — отмечено в сообщении.
Отмечается, что в эти периоды будут проводиться профилактические работы, требующие отключения от эфира. Работы проведут 29 апреля с 09:00 до 15:00 в Масали, а 30 апреля с 09:00 до 15:00 в Большом Сорокино.
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