27 апреля 2025

В Челябинске студии стоят всего на 16% дешевле однокомнатных квартир. Инфографика

Студии в Челябинске в среднем продаются по 4,2 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Однушки в городе в среднем стоят 4,2 миллиона рублей, а студии - 3,7 миллиона рублей
Однушки в городе в среднем стоят 4,2 миллиона рублей, а студии - 3,7 миллиона рублей Фото:

В Челябинске однокомнатные квартиры на вторичном рынке продаются за 4,2 миллиона рублей, а студии по 3,7 миллиона рублей. Разница составляет лишь 16%, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске по сравнению с другими городами России разница в цене между квартирами разной комнатности минимальна — это хорошая возможность немного доплатить и взять более просторное жильё. В Челябинске „однушка“ дороже студии всего на 16%», — сообщается на сайте Циан.

В среднем по России однокомнатные квартиры на 32% дороже студий. Как отмечается в исследовании, самый большой разрыв среди миллионников в Краснодаре. Там однокомнатные квартиры стоят на 48% больше квартир-студий. Небольшую студию там можно приобрести за 3,7 миллиона рублей, а однушку — уже за 5,4 миллионов рублей. Минимальный разрыв в Волгограде и Челябинске, где «однушка» также дороже студии всего на 16%.

В Челябинске есть хорошая возможность немного доплатить и взять более просторное жильё
В Челябинске есть хорошая возможность немного доплатить и взять более просторное жильё
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске однокомнатные квартиры на вторичном рынке продаются за 4,2 миллиона рублей, а студии по 3,7 миллиона рублей. Разница составляет лишь 16%, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске по сравнению с другими городами России разница в цене между квартирами разной комнатности минимальна — это хорошая возможность немного доплатить и взять более просторное жильё. В Челябинске „однушка“ дороже студии всего на 16%», — сообщается на сайте Циан. В среднем по России однокомнатные квартиры на 32% дороже студий. Как отмечается в исследовании, самый большой разрыв среди миллионников в Краснодаре. Там однокомнатные квартиры стоят на 48% больше квартир-студий. Небольшую студию там можно приобрести за 3,7 миллиона рублей, а однушку — уже за 5,4 миллионов рублей. Минимальный разрыв в Волгограде и Челябинске, где «однушка» также дороже студии всего на 16%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...