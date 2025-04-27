В Челябинске однокомнатные квартиры на вторичном рынке продаются за 4,2 миллиона рублей, а студии по 3,7 миллиона рублей. Разница составляет лишь 16%, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске по сравнению с другими городами России разница в цене между квартирами разной комнатности минимальна — это хорошая возможность немного доплатить и взять более просторное жильё. В Челябинске „однушка“ дороже студии всего на 16%», — сообщается на сайте Циан.
В среднем по России однокомнатные квартиры на 32% дороже студий. Как отмечается в исследовании, самый большой разрыв среди миллионников в Краснодаре. Там однокомнатные квартиры стоят на 48% больше квартир-студий. Небольшую студию там можно приобрести за 3,7 миллиона рублей, а однушку — уже за 5,4 миллионов рублей. Минимальный разрыв в Волгограде и Челябинске, где «однушка» также дороже студии всего на 16%.
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