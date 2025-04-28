Миколог назвал грибы, которые нельзя собирать весной

В Подмосковье в скором времени начнется сезон сморчков. Однако нужно не спутать их со строчками, которые опасно собирать из-за токсина, содержащегося в них. Об этом сообщил ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.
«Их нужно отличать от строчков. Строчки мы не рекомендуем собирать, потому что они содержат токсин гиромитрин, и отравление этим токсином аналогично по клинической картине отравлению ракетным топливом», — заявил Дьяков в беседе с RT.
Эксперт также отметил, что при наступлении устойчивого потепления и выпадении осадков можно ожидать появления подберезовиков примерно к середине мая. Кроме того, миколог поделился рекомендациями по правильному сбору грибов. Существует давний спор относительно того, как следует собирать грибы — срезать их или выдергивать. Выдергивание, по мнению специалиста, может привести к повреждению грибницы, тогда как срезание создает условия для проникновения инфекции. Наиболее безопасным способом считается аккуратное выкручивание гриба с минимальным повреждением грибницы, после чего его следует очистить ножом и поместить в корзину.
Кроме того, Максим Дьяков подчеркнул, что если у человека возникают сомнения относительно безопасности гриба, следует отказаться от того, чтобы собирать подобный вид. Он добавил, что даже обладая профессиональными знаниями в области микологии, невозможно знать абсолютно все виды грибов. В случае сомнений, особенно если речь идет о малоизученных регионах, таких как Кавказ или Дальний Восток, эксперт предпочитает не брать незнакомые грибы.
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