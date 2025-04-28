Тюмень попала в федеральный топ по важнейшему показателю

В Тюменской области зафиксирован один из самых низких уровней инфляции среди регионов России. В первом квартале года ее уровень составил 8,1% против 10,1% по РФ, сообщает Росстат.
«Тюменская область, первый квартал 2025 года. Срединй уровнеь инфляции составляет 8,1%. Общий уровень по России — 10,1%», приводит статистику ведомства департамент экономики Тюменской области.
Отмечается, что среди регионов Урала Тюменская область занимает по уровню инфляции второе место. На этот показатель повлиял невысокий темп роста цен на непродовольственные товары. При этом продукты питания за три месяца подорожали сразу на 9%.
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