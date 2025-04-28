Для украинских военных наступил наиболее тяжелый период за все время конфликта. ВС РФ готовятся к новому наступлению, интенсифицируя удары с применением беспилотников и ракет, тогда как США продолжают оказывать серьезное давление на киевские власти. ВСУ надеются на скорое прекращение огня и наступление мирных переговоров, сообщил журнал The Economist со ссылкой на украинских разведчиков.
«Самый мрачный момент за весь конфликт настал именно сейчас», — передает журнал слова бойцов ВСУ. Как утверждает разведчик, аналогичная ситуация наблюдается и на других участках восточного фронта: давление со стороны российских войск нарастает. ВС РФ стягивают значительные силы для захвата определенных целей.
Украинская армия испытывает острый недостаток в живой силе, что вынуждает ее постепенно сдавать занятые ранее рубежи, отметил разведчик ВСУ. При этом, по его словам, он выступает за прекращение огня не ради удержания территории, а с целью сохранения жизни своих товарищей.
Недавно от бойцов противника была освобождена Курская область. В боях принимали участие не только военные из России, но и из Северной Кореи. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в регионе покончено с преступной провокацией украинских властей, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.