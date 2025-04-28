Власти Тюмени воюют с неизвестными, повторно устроившими большую свалку в черте города. Видео

В Тюмени нашли большую свалку прямо в границах города
© Служба новостей «URA.RU»
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Свалка находится в границах улицы Григория Алексеева и Салаирского тракта
Свалка находится в границах улицы Григория Алексеева и Салаирского тракта Фото:

В Тюмени местные жители обнаружили большую свалку прямо городе. Она находится в границах улица Григория Алексеева и Избышева. Наличие огромного количества мусора на месте подтвердил корреспондент URA.RU.

«Свалка образовалась прямо за остановками „улица Григория Алексеева“. Из-за весеннего таяния снегов часть мусора оказалась в воде, часть оставалась сваленной в большие кучи. Среди виднелись покрышки, пластик, ткани, а также строительный шлак», — обратил внимание сотрудник агентства.

В администрации города пояснили, что в прошлом году эта свалка уже была ликвидирована. Однако, по данным мэрии, осенью 2024 на эту территорию неизвестные вновь завезли горы отходов.

На сегодняшний день власти повторно обследовали территорию свалки и составили акт. Сообщается, что территория будет очищена от загрязнения до 30 ноября этого года.

Ранее мэр Тюмени отметил, что в 2024 году на территории города было обнаружено еще несколько несанкционированных свалок. Их число составило 100 единиц.

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В Тюмени местные жители обнаружили большую свалку прямо городе. Она находится в границах улица Григория Алексеева и Избышева. Наличие огромного количества мусора на месте подтвердил корреспондент URA.RU. «Свалка образовалась прямо за остановками „улица Григория Алексеева“. Из-за весеннего таяния снегов часть мусора оказалась в воде, часть оставалась сваленной в большие кучи. Среди виднелись покрышки, пластик, ткани, а также строительный шлак», — обратил внимание сотрудник агентства. В администрации города пояснили, что в прошлом году эта свалка уже была ликвидирована. Однако, по данным мэрии, осенью 2024 на эту территорию неизвестные вновь завезли горы отходов. На сегодняшний день власти повторно обследовали территорию свалки и составили акт. Сообщается, что территория будет очищена от загрязнения до 30 ноября этого года. Ранее мэр Тюмени отметил, что в 2024 году на территории города было обнаружено еще несколько несанкционированных свалок. Их число составило 100 единиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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