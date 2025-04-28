В Тюмени местные жители обнаружили большую свалку прямо городе. Она находится в границах улица Григория Алексеева и Избышева. Наличие огромного количества мусора на месте подтвердил корреспондент URA.RU.
«Свалка образовалась прямо за остановками „улица Григория Алексеева“. Из-за весеннего таяния снегов часть мусора оказалась в воде, часть оставалась сваленной в большие кучи. Среди виднелись покрышки, пластик, ткани, а также строительный шлак», — обратил внимание сотрудник агентства.
В администрации города пояснили, что в прошлом году эта свалка уже была ликвидирована. Однако, по данным мэрии, осенью 2024 на эту территорию неизвестные вновь завезли горы отходов.
На сегодняшний день власти повторно обследовали территорию свалки и составили акт. Сообщается, что территория будет очищена от загрязнения до 30 ноября этого года.
Ранее мэр Тюмени отметил, что в 2024 году на территории города было обнаружено еще несколько несанкционированных свалок. Их число составило 100 единиц.
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