Матвиенко пожаловалась, что молодые учителя зарабатывают меньше доставщиков пиццы

Матвиенко: уровень дохода молодых учителей уступает зарплате доставщиков пиццы
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Матвиенко отметила, что на зарплату учителя невозможно содержать семью
Матвиенко отметила, что на зарплату учителя невозможно содержать семью Фото:

В Москве уровень дохода начинающих педагогов уступает заработку курьеров, доставляющих пиццу. Вознаграждение молодых учителей нельзя назвать конкурентоспособным. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Зарплата молодого учителя не просто неконкурентна — на нее невозможно содержать семью. Вы знаете, что в Москве разносчик пиццы получает порядка 130 тысяч, а молодой учитель — 25-30 тысяч рублей» — заявила Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей. Трансляция ведется на сайте Госдумы РФ. Спикер также отметила необходимость усиления внимания со стороны Минпросвещения. 

Глава Совета Федерации подчеркнула, что дефицит кадров в сферах здравоохранения и образования является общей проблемой для большинства субъектов Российской Федерации. Она указала, что региональные власти реализуют целый ряд мер поддержки, включая содействие в обеспечении жильем. Тем не менее, острая нехватка специалистов сохраняется, а в некоторых регионах даже нарастает.

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В Москве уровень дохода начинающих педагогов уступает заработку курьеров, доставляющих пиццу. Вознаграждение молодых учителей нельзя назвать конкурентоспособным. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Зарплата молодого учителя не просто неконкурентна — на нее невозможно содержать семью. Вы знаете, что в Москве разносчик пиццы получает порядка 130 тысяч, а молодой учитель — 25-30 тысяч рублей» — заявила Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей. Трансляция ведется на сайте Госдумы РФ. Спикер также отметила необходимость усиления внимания со стороны Минпросвещения.  Глава Совета Федерации подчеркнула, что дефицит кадров в сферах здравоохранения и образования является общей проблемой для большинства субъектов Российской Федерации. Она указала, что региональные власти реализуют целый ряд мер поддержки, включая содействие в обеспечении жильем. Тем не менее, острая нехватка специалистов сохраняется, а в некоторых регионах даже нарастает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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