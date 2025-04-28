Матвиенко пожаловалась, что молодые учителя зарабатывают меньше доставщиков пиццы

В Москве уровень дохода начинающих педагогов уступает заработку курьеров, доставляющих пиццу. Вознаграждение молодых учителей нельзя назвать конкурентоспособным. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Зарплата молодого учителя не просто неконкурентна — на нее невозможно содержать семью. Вы знаете, что в Москве разносчик пиццы получает порядка 130 тысяч, а молодой учитель — 25-30 тысяч рублей» — заявила Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей. Трансляция ведется на сайте Госдумы РФ. Спикер также отметила необходимость усиления внимания со стороны Минпросвещения.
Глава Совета Федерации подчеркнула, что дефицит кадров в сферах здравоохранения и образования является общей проблемой для большинства субъектов Российской Федерации. Она указала, что региональные власти реализуют целый ряд мер поддержки, включая содействие в обеспечении жильем. Тем не менее, острая нехватка специалистов сохраняется, а в некоторых регионах даже нарастает.
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