Мэр Бугульмы ушел в отставку после претензий прокуратуры на 121 млн рублей

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Закиров покинул свой пост во время объединенной сессии депутатов
Закиров покинул свой пост во время объединенной сессии депутатов Фото:

Во время объединенной сессии депутатов глава Бугульминского района Татарстана и мэр Бугульмы Линар Закиров ушел с поста по собственному желанию. Об этом сообщил «Бугульма Информ». Отмечается, что ранее ему были предъявлены претензии от прокуратуры на сумму в 121 млн рублей. 

«Закиров Линар Рустамович освобожден от должности главы Бугульминского района по собственному желанию», — передает telegram-канал. Исполняющим обязанности стал Фанис Мухаметов, который до этого находился на посту замглавы района. 

В ноябре 2024 года прокурор Татарстана Альберт Суяргулов инициировал судебное разбирательство против Линара Закирова и его близких на сумму 60 млн рублей. В феврале 2025 года стало известно, что размер исковых требований к мэру Бугульмы увеличился до 121 млн рублей. По данным следствия, часть объектов недвижимости и транспортных средств Закиров оформил на родителей своей супруги с целью их сокрытия. В частности, прокуратура требует обратить в доход государства квартиру и коттедж в Сочи, зарегистрированные на имя отца жены Закирова, а также два автомобиля марки Porsche Cayenne, принадлежащих матери супруги.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что за пять лет Линар Закиров потратил на туристические поездки в Турцию через одного туроператора восемь миллионов рублей. При этом его официальный доход за тот же срок составил 11 млн рублей. 

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Во время объединенной сессии депутатов глава Бугульминского района Татарстана и мэр Бугульмы Линар Закиров ушел с поста по собственному желанию. Об этом сообщил «Бугульма Информ». Отмечается, что ранее ему были предъявлены претензии от прокуратуры на сумму в 121 млн рублей.  «Закиров Линар Рустамович освобожден от должности главы Бугульминского района по собственному желанию», — передает telegram-канал. Исполняющим обязанности стал Фанис Мухаметов, который до этого находился на посту замглавы района.  В ноябре 2024 года прокурор Татарстана Альберт Суяргулов инициировал судебное разбирательство против Линара Закирова и его близких на сумму 60 млн рублей. В феврале 2025 года стало известно, что размер исковых требований к мэру Бугульмы увеличился до 121 млн рублей. По данным следствия, часть объектов недвижимости и транспортных средств Закиров оформил на родителей своей супруги с целью их сокрытия. В частности, прокуратура требует обратить в доход государства квартиру и коттедж в Сочи, зарегистрированные на имя отца жены Закирова, а также два автомобиля марки Porsche Cayenne, принадлежащих матери супруги. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что за пять лет Линар Закиров потратил на туристические поездки в Турцию через одного туроператора восемь миллионов рублей. При этом его официальный доход за тот же срок составил 11 млн рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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