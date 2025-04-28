Мэр Бугульмы ушел в отставку после претензий прокуратуры на 121 млн рублей

Во время объединенной сессии депутатов глава Бугульминского района Татарстана и мэр Бугульмы Линар Закиров ушел с поста по собственному желанию. Об этом сообщил «Бугульма Информ». Отмечается, что ранее ему были предъявлены претензии от прокуратуры на сумму в 121 млн рублей.
«Закиров Линар Рустамович освобожден от должности главы Бугульминского района по собственному желанию», — передает telegram-канал. Исполняющим обязанности стал Фанис Мухаметов, который до этого находился на посту замглавы района.
В ноябре 2024 года прокурор Татарстана Альберт Суяргулов инициировал судебное разбирательство против Линара Закирова и его близких на сумму 60 млн рублей. В феврале 2025 года стало известно, что размер исковых требований к мэру Бугульмы увеличился до 121 млн рублей. По данным следствия, часть объектов недвижимости и транспортных средств Закиров оформил на родителей своей супруги с целью их сокрытия. В частности, прокуратура требует обратить в доход государства квартиру и коттедж в Сочи, зарегистрированные на имя отца жены Закирова, а также два автомобиля марки Porsche Cayenne, принадлежащих матери супруги.
В ходе рассмотрения дела выяснилось, что за пять лет Линар Закиров потратил на туристические поездки в Турцию через одного туроператора восемь миллионов рублей. При этом его официальный доход за тот же срок составил 11 млн рублей.
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