УФАС предупредило пермские сети о недопустимости завышения цен на шашлык перед майскими праздниками

Пермское УФАС: продавцы не должны необоснованно повышать цены на мясо
© Служба новостей «URA.RU»
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Речь идет о говядине, свинине, баранине, курином мясе и иных продовольственных товарах, на которые есть повышенный спрос
Речь идет о говядине, свинине, баранине, курином мясе и иных продовольственных товарах, на которые есть повышенный спрос Фото:

Пермское УФАС предупредило продавцов о недопустимости завышения цен на шашлыки и мясную продукцию перед предстоящими майскими праздниками. Соответствующая информация направлена в крупнейшие торговые сети и отраслевые объединения.

«Ведомство напоминает о недопустимости необоснованного повышения цен на говядину, свинину, баранину, куриное мясо и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом в праздничные дни. Торговым сетям также рекомендовано в случае снижения отпускных цен поставщиками транслировать это покупателям», — сообщает антимонопольное ведомство в соцсети ВКонтакте. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что подобные ограничения вводили на Пасху. Речь шла о яйцах, кондитерских изделиях и масле.

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Пермское УФАС предупредило продавцов о недопустимости завышения цен на шашлыки и мясную продукцию перед предстоящими майскими праздниками. Соответствующая информация направлена в крупнейшие торговые сети и отраслевые объединения. «Ведомство напоминает о недопустимости необоснованного повышения цен на говядину, свинину, баранину, куриное мясо и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом в праздничные дни. Торговым сетям также рекомендовано в случае снижения отпускных цен поставщиками транслировать это покупателям», — сообщает антимонопольное ведомство в соцсети ВКонтакте.  Ранее URA.RU сообщало о том, что подобные ограничения вводили на Пасху. Речь шла о яйцах, кондитерских изделиях и масле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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