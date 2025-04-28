УФАС предупредило пермские сети о недопустимости завышения цен на шашлык перед майскими праздниками

Пермское УФАС предупредило продавцов о недопустимости завышения цен на шашлыки и мясную продукцию перед предстоящими майскими праздниками. Соответствующая информация направлена в крупнейшие торговые сети и отраслевые объединения.
«Ведомство напоминает о недопустимости необоснованного повышения цен на говядину, свинину, баранину, куриное мясо и иные продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом в праздничные дни. Торговым сетям также рекомендовано в случае снижения отпускных цен поставщиками транслировать это покупателям», — сообщает антимонопольное ведомство в соцсети ВКонтакте.
Ранее URA.RU сообщало о том, что подобные ограничения вводили на Пасху. Речь шла о яйцах, кондитерских изделиях и масле.
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