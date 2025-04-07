Пермские магазины предостерегли от повышения цен на яйца перед Пасхой

Антимонопольщики призвали продавцов соблюдать добросовестность в условиях роста спроса перед Пасхой. Пермское ведомство напоминает о недопустимости неоправданного увеличения цен на популярные продукты: яйца, кондитерские изделия и масло.
«Рекомендуем торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками указанных продовольственных товаров — транслировать это снижение конечным потребителям. Информация уже передана крупнейшим ритейлерам региона. В случае обнаружения недобросовестных действий, ведомство примет меры реагирования», — сообщает Пермское УФАС в соцсети «ВКонтакте».
Ранее УФАС объяснило рост цен на продукты питания в Пермском крае. По словам главы ведомства Александра Плаксина, к этому привело подорожание сырья, увеличение стоимости кредитных ресурсов, повышение тарифов на коммунальные услуги и санкции. Значительнее всего в разные месяцы 2024 года в регионе дорожали огурцы, хлеб, рыба, апельсины, красная, икра, сливочное масло. Аналитики прогнозировали, что в 2025 году средний чек в продуктовых магазинах региона вырастет еще на 10-15%.
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