Пермские магазины предостерегли от повышения цен на яйца перед Пасхой

Пермское УФАС: недопустимо завышать цены на яйца перед Пасхой
© Служба новостей «URA.RU»
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В случае обнаружения недобросовестных действий, УФАС примет меры реагирования
В случае обнаружения недобросовестных действий, УФАС примет меры реагирования Фото:

Антимонопольщики призвали продавцов соблюдать добросовестность в условиях роста спроса перед Пасхой. Пермское ведомство напоминает о недопустимости неоправданного увеличения цен на популярные продукты: яйца, кондитерские изделия и масло.

«Рекомендуем торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками указанных продовольственных товаров — транслировать это снижение конечным потребителям. Информация уже передана крупнейшим ритейлерам региона. В случае обнаружения недобросовестных действий, ведомство примет меры реагирования», — сообщает Пермское УФАС в соцсети «ВКонтакте». 

Ранее УФАС объяснило рост цен на продукты питания в Пермском крае. По словам главы ведомства Александра Плаксина, к этому привело подорожание сырья, увеличение стоимости кредитных ресурсов, повышение тарифов на коммунальные услуги и санкции. Значительнее всего в разные месяцы 2024 года в регионе дорожали огурцы, хлеб, рыба, апельсины, красная, икра, сливочное масло. Аналитики прогнозировали, что в 2025 году средний чек в продуктовых магазинах региона вырастет еще на 10-15%.

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Антимонопольщики призвали продавцов соблюдать добросовестность в условиях роста спроса перед Пасхой. Пермское ведомство напоминает о недопустимости неоправданного увеличения цен на популярные продукты: яйца, кондитерские изделия и масло. «Рекомендуем торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками указанных продовольственных товаров — транслировать это снижение конечным потребителям. Информация уже передана крупнейшим ритейлерам региона. В случае обнаружения недобросовестных действий, ведомство примет меры реагирования», — сообщает Пермское УФАС в соцсети «ВКонтакте».  Ранее УФАС объяснило рост цен на продукты питания в Пермском крае. По словам главы ведомства Александра Плаксина, к этому привело подорожание сырья, увеличение стоимости кредитных ресурсов, повышение тарифов на коммунальные услуги и санкции. Значительнее всего в разные месяцы 2024 года в регионе дорожали огурцы, хлеб, рыба, апельсины, красная, икра, сливочное масло. Аналитики прогнозировали, что в 2025 году средний чек в продуктовых магазинах региона вырастет еще на 10-15%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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