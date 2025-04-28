Балкон упал полностью
К дому на проспекте Победы 182а в Челябинске, где рухнул балкон жилого дома, приехал глава Курчатовского района Константин Матыгин. Об этом URA.RU сообщил источник.
«К месту ЧП выехал глава района Матыгин. На месте также присутствуют силовики и представители мэрии», — сообщил URA.RU источник.
Уточняется, что дом, где рухнул балкон, был построен в 1962 году. Он состоит из пяти этажей. Один друг позвал другого ремонтировать балкон. «Ремонтировали без страховок. Один умер, второй тяжелый», — уточнил источник.
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