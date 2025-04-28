На место, где рухнул балкон жилого дома, приехал глава челябинского района. Видео

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Балкон упал полностью
Балкон упал полностью Фото:

К дому на проспекте Победы 182а в Челябинске, где рухнул балкон жилого дома, приехал глава Курчатовского района Константин Матыгин. Об этом URA.RU сообщил источник.

«К месту ЧП выехал глава района Матыгин. На месте также присутствуют силовики и представители мэрии», — сообщил URA.RU источник.

Уточняется, что дом, где рухнул балкон, был построен в 1962 году. Он состоит из пяти этажей. Один друг позвал другого ремонтировать балкон. «Ремонтировали без страховок. Один умер, второй тяжелый», — уточнил источник. 

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К дому на проспекте Победы 182а в Челябинске, где рухнул балкон жилого дома, приехал глава Курчатовского района Константин Матыгин. Об этом URA.RU сообщил источник. «К месту ЧП выехал глава района Матыгин. На месте также присутствуют силовики и представители мэрии», — сообщил URA.RU источник. Уточняется, что дом, где рухнул балкон, был построен в 1962 году. Он состоит из пяти этажей. Один друг позвал другого ремонтировать балкон. «Ремонтировали без страховок. Один умер, второй тяжелый», — уточнил источник. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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