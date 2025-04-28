Первый заместитель прокурора Тюменской области Биктимеров уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Руфат Биктимеров работал в этой должности с 2018 года
Руфат Биктимеров работал в этой должности с 2018 года Фото:

Первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров уходит в отставку: 30 апреля станет его последним рабочим днем в этой должности. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Руфат Биктимеров оставил должность в связи с выходом на пенсию. Его последний рабочий день в этой должности пройдет 30 апреля», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.

Руфат Биктимеров работал в органах прокуратуры с 2001 года. С 2012 по 2017 гг. Биктимеров руководил прокуратурой Тюмени, затем был сначала заместителем, а после — первым заместителем прокурора Тюменской области. В этой должности он работал с 2018 года. Имя Биктимерова уже исчезло с официального сайта ведомства.

В разговоре с URA.RU Руфат Биктимеров подтвердил информацию о своем увольнении. «Да, я действительно написал заявление. Ухожу на заслуженный отдых и в связи со сменой сферы деятельности», — пояснил он в беседе с агентством.

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Первый заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров уходит в отставку: 30 апреля станет его последним рабочим днем в этой должности. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Руфат Биктимеров оставил должность в связи с выходом на пенсию. Его последний рабочий день в этой должности пройдет 30 апреля», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности. Руфат Биктимеров работал в органах прокуратуры с 2001 года. С 2012 по 2017 гг. Биктимеров руководил прокуратурой Тюмени, затем был сначала заместителем, а после — первым заместителем прокурора Тюменской области. В этой должности он работал с 2018 года. Имя Биктимерова уже исчезло с официального сайта ведомства. В разговоре с URA.RU Руфат Биктимеров подтвердил информацию о своем увольнении. «Да, я действительно написал заявление. Ухожу на заслуженный отдых и в связи со сменой сферы деятельности», — пояснил он в беседе с агентством.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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